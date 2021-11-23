富邦證券輔導 鋒魁科技預計24日興櫃掛牌

富邦證券輔導的鋒魁科技（7530）預計於明(24)日登錄興櫃。

鋒魁科技設立於2007年8月，主要從事半導體及光電產業等級真空泵浦維修技術服務、新機生產銷售及工廠智慧自動化系統建置業務，國內外客戶包含台積電（2330）、聯電（2303）、群創（3481）、美光、友達（2409）、華星光電、WaferTech及 Intel等，隨著產業趨勢發展，未來營運成長可期。

鋒魁科技擁有高品質專業的維修團隊，主要致力於半導體、光電廠及太陽能廠真空泵浦設備維修與精密零件製造開發。董事長張錦發表示，以半導體業為例，因製程要求環境潔淨度嚴苛，須利用高速率真空泵浦抽氣產生負壓的潔淨環境，才可完成化學氣相沉積製程；因薄膜沉積或乾蝕刻製程等，均需要在超高真空的環境下操作，且半導體製程技術不斷往更小線寬與更高密度的方向進步，因此，對真空度與潔淨度的要求也就愈來愈高。真空泵浦設備有效的抽氣對需要真空、負壓環境的半導體製程，產品良率有著巨大的影響，因此，扮演極為重要之角色。

鋒魁科技為因應產業發展，除持續優化維修服務技術，並持續開發各類半導體及光電產業等級真空泵浦精密零組件，近年亦自行逐步成功研發自有品牌新機，與國際大廠技術性能並駕齊驅；未來在持續開拓智慧機電系統與自製品牌新機製造等新業務導入下，營收與獲利率可望有所提升。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，鋒魁科技擁有關鍵零組件自製能力，且該公司已建置多處海外服務據點，可以隨時配合各客戶之需求，及時提供新機銷售及維修服務，同時，深諳半導體及光電面板等級真空泵浦設備之關鍵參數及材料特性，並能開發自有品牌之真空泵浦新機種。

半導體產業為全球經濟重心，不論是AI、5G、車用及物聯網或者是智慧應用的發展皆與其有密切之關聯性，而各廠商無不追求更精密的製程技術以及更嚴謹的產品品質，除了高科技廠房、無塵室之外，對真空環境之要求變得更加嚴格，鑒於此產業發展趨勢將為真空泵浦維修及更換新機市場帶來極大的商機，鋒魁科技憑藉著這些競爭優勢未來發展前景看好。

根據國際半導體產業協會(SEMI)指出，新冠肺炎疫情帶動電子設備需求激增，半導體產業也因此而擴大投資，最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）指出，在數位轉型與新興科技趨勢驅動下，2022年全球前端晶圓廠（front end fabs）半導體設備投資總額將來到近1,000億美元新高，以滿足對於電子產品不斷提升的需求，也刷新2021年才創下的900億美元歷史紀錄。半導體下游應用中，以通訊、運算、醫療及線上服務等產業受惠最大，需求呈現爆炸性成長。鋒魁科技2021年上半年合併營收為1.19億元，每股稅後盈餘為0.30元，較去年同期營收及獲利各成長29%及163%，隨著產業趨勢發展，未來營運成長可期。