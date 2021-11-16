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三商家購競拍完成、24日抽籤 中籤戶潛在獲利2.5萬

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

三商家購（2945）上市前公開承銷現增新股7,500張，其中5,400張於11月10日至12日以底價每股56.10元競價拍賣，於今（16）日完成開標。合格標單共1,636張、得標筆數703筆，得標價格介於69元至88元，得標均價為71.68元。

三商家購後續尚有1,450千股將於11月18日至22日進行公開申購，按規定依得標均價計算並以競拍底價56.10元的1.23倍為上限，承銷價訂為69元，以昨（15）日興櫃交易均價93.76元計算，抽中一張潛在獲利約近2.5萬元。預計24日公開抽籤。

三商家購今年前三季營收107.77億元，較去年同期成長8.23%，稅後淨利1.44億元，亦較去年同期成長6.04%，雙創同期新高，三商家購旗下主力品牌美廉社，目前全台共有800間門市，以鄰近社區250公尺的距離，提供多元商品以及延伸性服務。

放眼未來三到五年里程碑，三商家購表示，將持續展店，在2023年預計拓點到1300家門店。此外，強勢著力於數位化，藉由跨品牌合作的數位店型擴展服務效能，可望為美廉社帶動單店來客20%以上之成長。

美廉社第4季也將開展與蝦皮店到店合作，設立蝦皮店到店示範店，門市正式開啟包裹寄取件服務。因疫情而使網路購物爆發性成長，資策會MIC調查，網購消費選擇超商取貨者高達85.9%，另從網路數據觀察，僅僅兩大超商的超取包裹總量就達3億件以上，與電商強勢品牌蝦皮的初次合作，可望鎖定取貨人流之「順手買、順便帶」商機。

此外，為了提升 O2O 實力，美廉社早在第3季結盟foodpanda 生鮮雜貨，建立緊密夥伴關係。三商家購旗下品牌，透過平台販售各類生鮮雜貨。原本單一門市只有線下銷售，透過上線數位平台此舉，成功將原本250公尺服務半徑，打通至半徑3至5公里，不光是社區鄰里，只要是平台的消費者都可以隨選隨訂商品輕鬆到家。線上潛在消費客群實力不容小覷，平均客單比實體門市成長超過一倍，「美廉抵家」概念隨之興起。

除了品牌的合作外，三商家購也持續強化旗下品牌「GO美廉」網路商品線，同時，不間斷擴充無人貨架「美廉便利架」端點，預計2023年完成千座佈點。三商家購數位發展動作頻頻，為未來五年擘畫新願景。

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