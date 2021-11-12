昱厚防疫鼻噴新劑型掌握三優勢 股價連兩日反彈

後疫情時代，新冠的治療藥物開發進度，還是市場矚目的焦點，國內研發新冠治療的業者有生華科（6492）、國鼎（4132）及研發鼻噴的昱厚（6709），隨著日前股價回檔修正，昱厚連續兩日上演反彈行情，今天早盤一度漲幅達4%。

目前昱厚的噴鼻劑型新冠肺炎新藥AD17002-SC持續推進二期人體臨床試驗，以加速AD17002-SC早日上市，達到兼顧治療與防止病毒傳播為目標。

法人分析，儘管陸續有國際大廠宣布研發成功新冠肺炎藥物，英國也批准新冠口服藥的緊急使用，但因作用機制與給藥方式的差異，以及新冠病毒的高變異性，在治療藥物與預防疫苗上仍將有未被滿足的醫療需求。

昱厚生技董事長陳璧榮日前參加「台灣生物科技論壇」座談會，有了以上表示。他進一步指出，AD17002-SC透過鼻噴投藥，可直接在人體黏膜誘發先天免疫反應，讓病毒在第一道膜關卡就被擋掉，達到抵禦、治療、甚至預防效果，並有效阻止新冠病毒因停留在人類鼻腔而傳播。

近月以來，默沙東（Merck）與輝瑞先後宣布新冠口服藥物的臨床試驗成果，並申請緊急授權，二大藥廠奪得先機，可能造成對國內新冠藥物開發商的不利影響，陳璧榮指出，默沙東與輝瑞的口服藥的作用機制，皆以抑制病毒的複製為主，但因為具有專一性，若病毒誘發變異，可能還需更多的臨床研究來驗證。昱厚AD17002-SC的作用機制則是在人體的免疫系統上，誘導身體產生整體性的抗病毒免疫反應，將可對抗變異病毒。

陳璧榮強調，AD17002-SC具有三大優勢：從上呼吸道給藥、降低鼻腔內發炎、提高包含第一型干擾素（type I interferon）等抗病毒的先天性免疫反應（innate immunity），尤其是採鼻噴劑型，使用上更為便利，並且從核心研發、技術專利到生產製造完全由台灣本土完成，成熟度及掌握度高，若疫情再次爆發可隨時因應並大量供應，不會有斷鏈問題，政府應該採更積極態度給予相關支持。AD17002-SC的二期臨床試驗持續推展，預計收治30位新冠病毒感染患者，並已同時規畫海外新冠輕、中症患者治療臨床試驗。

法人也進一步引用國際知名學術期刊《Nature Medicine》曾發表一篇研究指出，人類鼻腔上皮細胞中的杯狀細胞（goblet cell）和纖毛細胞，很可能是新冠病毒最初的感染點且與免疫啟動高度相關，而愈來愈多的國際研究也提出「鼻腔上皮細胞可能是初始新冠病毒感染入侵點」之病理觀點。對於新冠肺炎患者，如果能在鼻腔投予適當藥物，將有助在口鼻腔或眼睛上形成保護，如同一個隱形口罩，兼顧治療與防止傳播之效。