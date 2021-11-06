快訊

影／2歲男童疑遭不當管教致死並遭埋屍 挖出時已成枯骨

春節返台訂房爆亂象…這縣市出現非防疫旅館私接客

興櫃戰略新板股票證券商交易獎勵活動10月得獎名單揭曉

經濟日報 / 記者廖賢龍／台北即時報導

櫃買中心戰略新板股票市場，自今年7月26日第1家公司東研信超(6840)股票掛牌交易以來，陸續有進典(6843)、數泓科(6855)、宏碁智醫(6857)等三家公司加入，櫃買中心表示，近期將持續推動更多優質的創新企業登錄戰略新板掛牌，壯大戰略新板股票的陣容。

為了擴大興櫃「戰略新板」股票之參與層面，櫃買中心自今(2021)年7月26日起至12月31日止，針對證券商舉辦交易獎勵活動；櫃買中心統計10月券商對戰略新板市場的貢獻度及參與度，選出得獎證券商；有關「流動量提供者」部分，由永豐金證券獲得流動量提供者最佳參與獎及流動量提供者最佳報價獎；康和證券獲得流動量提供者最佳參與獎；台新證券獲得流動量提供者最佳報價獎。

另外，證券經紀商部分，由買賣戰略新板股票累計總成交金額前三名的國泰證券、康和證券及兆豐證券三民分公司獲得證券經紀商最佳貢獻獎，並由買賣戰略新板股票累計總成交天數前三名的元大證券台北分公司、國泰證券及日盛證券花蓮分公司獲得證券經紀商最佳參與獎。

櫃買中心說，活動詳情與得獎名單可在櫃買中心網站「首頁&;興櫃&興櫃戰略新板獎勵活動專區&戰略新板股票證券商交易獎勵活動」專區查詢。

櫃買中心並表示，這次獎勵活動獎項豐富且總獎金超過百萬元，活動剩下不到兩個月的時間，歡迎各證券商把握機會積極參與爭取獎金，共同為我國資本市場注入新的成長動能，也期待投資人關注於興櫃戰略新板登錄的創新企業，掌握投資契機

櫃買中心 股票 興櫃

延伸閱讀

影／假投顧公司賣疫苗、防疫概念股 謊稱短期興櫃吸金5億

中信證券輔導生技公司拉法醫 今日登錄興櫃

櫃買：放寬外銀發債用途

開陽25日登錄興櫃 太陽能族群添生力軍

相關新聞

威剛前十月營收 超越去年全年

記憶體模組廠威剛（3260）昨（5）日公布10月營收月增3.71%，達33.22億元，年增14.94%；累計今年1-10...

10月營收／新普月減4％ AES月增1％

新普（6121）昨（5）日公布10月營收80.03億元，月減4.2%，年減13.2%，雖持穩在80億元，但為近五個月低點...

胡連第3季EPS 1.73元 強攻歐洲

車用連結器廠胡連（6279）昨（5）日公布第3季稅後純益1.72億元，季增6.8%，年增6.8%，每股純益（EPS）1....

榮剛前三季EPS 1.15元 創六年來同期新高

榮剛（5009）董事會通過第3季財務報表。第3季每股稅後純益（EPS）0.45元，較第2季成長25%。累計前三季歸屬母公...

精剛前三季EPS 0.22元 展望持續穩健樂觀

精剛精密科技（1584）董事會通過2021年第3季財報，2021年第3季營收為3.1億元，年增54.73%，稅後淨利1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。