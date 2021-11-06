興櫃戰略新板股票證券商交易獎勵活動10月得獎名單揭曉

櫃買中心戰略新板股票市場，自今年7月26日第1家公司東研信超(6840)股票掛牌交易以來，陸續有進典(6843)、數泓科(6855)、宏碁智醫(6857)等三家公司加入，櫃買中心表示，近期將持續推動更多優質的創新企業登錄戰略新板掛牌，壯大戰略新板股票的陣容。

為了擴大興櫃「戰略新板」股票之參與層面，櫃買中心自今(2021)年7月26日起至12月31日止，針對證券商舉辦交易獎勵活動；櫃買中心統計10月券商對戰略新板市場的貢獻度及參與度，選出得獎證券商；有關「流動量提供者」部分，由永豐金證券獲得流動量提供者最佳參與獎及流動量提供者最佳報價獎；康和證券獲得流動量提供者最佳參與獎；台新證券獲得流動量提供者最佳報價獎。

另外，證券經紀商部分，由買賣戰略新板股票累計總成交金額前三名的國泰證券、康和證券及兆豐證券三民分公司獲得證券經紀商最佳貢獻獎，並由買賣戰略新板股票累計總成交天數前三名的元大證券台北分公司、國泰證券及日盛證券花蓮分公司獲得證券經紀商最佳參與獎。

櫃買中心說，活動詳情與得獎名單可在櫃買中心網站「首頁&;興櫃&興櫃戰略新板獎勵活動專區&戰略新板股票證券商交易獎勵活動」專區查詢。

櫃買中心並表示，這次獎勵活動獎項豐富且總獎金超過百萬元，活動剩下不到兩個月的時間，歡迎各證券商把握機會積極參與爭取獎金，共同為我國資本市場注入新的成長動能，也期待投資人關注於興櫃戰略新板登錄的創新企業，掌握投資契機