快訊

世界第11號太空強權？南韓決心的「火箭國造產業鏈」

第13輪今起預約！ 10時BNT、下午2時AZ疫苗

聯光通11月4日起 恢復為普通交割買賣

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心今公告聯光通（4903）上櫃有價證券原列為變更交易方法的原因業已消滅，自今(2021)年11月4日起，其上櫃有價證券恢復為普通交割買賣。

櫃買中心表示，聯光通前因重大訊息說明記者會未能具體說明重大現金支出的必要性、交易程序的合理性，暨如何有效控管與保全公司營運資金等疑義，且相關內控制度的設計及執行有重大缺失，於2020年3月31日經櫃買中心公告變更該公司上櫃有價證券交易方法。

因聯光通公司已於2020年第1季至2021年第2季各季財務報告附註中說明相關重大現金支出交易的內容、各項交易處理進度、公司採行措施及對財務報告影響情形；另經檢視該公司檢附獨立性會計師出具內部控制制度設計及執行有效性的專案審查報告及意見，先前內部控制制度缺失事項已改善，原變更交易方法的處置事由業已消滅，且無其他應變更交易之情事，因此，公告自2021年11月4日起，恢復聯光通公司上櫃有價證券為普通交割買賣。

櫃買中心

延伸閱讀

千附精密3.75元 下季上櫃

市場預期需求強勁 國際油價上漲

期交所小型金融期貨 預計12月掛牌上市

OPEC+預測本季石油供需更吃緊 紐約原油期貨走揚

相關新聞

朋億10.33元 優於去年同期

半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）董事會昨（2）日通過今年第3季財報，並公告累計今年前三季稅後純益3.5億元，年...

宏捷科 10月業績攀峰

砷化鎵大廠宏捷科（8086）昨（2）日公告10月營收4.5億元，月增2.4%、年增39.5%，單月營收再創歷史新高，連續...

台翰上季每股損益0.29元 本季審慎看待

塑膠射出廠台翰（1336）昨（2）日舉行董事會並公布第3季營運成果，單季每股純益0.29元，優於第2季的0.14元，但不...

千附精密3.75元 下季上櫃

千附精密（6829）董事會昨（2）日通過前三季個別財報，稅後純益1.94億元，每股稅後純益3.75元。

晟德 強攻先進醫療

晟德（4123）董事長林榮錦昨（2）日表示，隨著晟德集團海內外投資效益顯現，晟德將上修2025年營運目標，資本額要由50...

長聖 10月營收跳增532%

長聖（6712）公告10月單月合併營收5.1億元，較去年同期大幅成長532.8% ，單月營收並已連續11個月呈現正成長；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。