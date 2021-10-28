食品公司利統 10月29日興櫃掛牌

利統（1293）專精於保健食品開發及農業生技保鮮劑，今(2021)年10月29日股票將登錄興櫃交易。今年截至第3季的自結營收為3.5億元，較去年同期成長12%，稅後淨利0.33億元，每股稅後純益(EPS)2.77元；2021 年的營收結構中，台灣占61%，上海占39%。

利統目前股本1.2億元，旗下有果利生技有限公司及上海利統生化制品有限公司等子公司，果利生技的主要業務為自有品牌的保健食品銷售；上海利統則是負責中國大陸產品銷售。2020年營收4.26億元，稅後淨利0.43億元，每股稅後純益(EPS)6.74元。

利統由美國微生物專家也是董事長張天鴻帶領一群擁有食品、農業生物科技等專業領域的碩博士級研發菁英所組成。主要從事功能性食品、畜牧及農業生技的研究與產品設計開發，並擁有跨國際的專利布局。研發團隊鎖定糖類及尿酸等不利人體健康物質的代謝、神經保護、抗衰老等領域進行開發，創造出符合消費者需求的保健食品，追求成為最值得信任的第一品牌。

利統的農業生技產品主要為自行開發的農產品保鮮劑，可運用於蔬果與花卉保鮮，該產品主要透過釋放乙烯阻斷劑1-MCP (1-甲基環丙烯，1-methylcyclopropene)，以阻斷植物內的乙烯，達到延遲植物自然熟成/老化的過程，能延長採收後農產品壽命二倍以上。

目前利統採後保鮮劑已在台灣、中國大陸、韓國及土耳其等國取證銷售，並積極在紐澳、東南亞及中南美洲等農業重量級農業市場進行法規審查及經銷通路佈局，預期未來隨著各市場的農藥證取得，保鮮產品貢獻營收將成倍數成長。

利統展望未來，目前股本較小EPS成長性高，未來藉由建立自有品牌保健食品產品線及將植物保護產品推廣至全球市場，預期能進一步拉高營收成長性及獲利能力。