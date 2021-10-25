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Life 8米斯特登錄興櫃首日 早盤股價來到70元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

米斯特（2941）今（25）日以每股45元登錄興櫃，早盤股價一度來到70.7元，漲幅逾五成。米斯特主要從事中性服飾、鞋類及相關周邊配件商品的設計開發及銷售，並創立原生電商品牌「Life8」，另在今年創立新品牌「ALL WEARS」。目前全台實體門市25家，會員粉絲人數突破100萬人。預計旗下 2 個品牌明年全台將再新開10-16家店，

米斯特雖是電商服飾品牌起家，但自2016年起由線上跨入線下設立實體門店，朝全通路虛實整合發展，為台灣零售品牌OMO（Online Merge Offline）線上、線下虛實融合的創新者。目前網路銷售通路主要有Life8 品牌官方網站、國外跨境平台及直營實體門市。

米斯特旗下品牌「Life8」定位簡約、流行、平價，品牌客群以18-45歲為主要目標，其中男性占比65%、女性35%，鎖定平價流行市場，以每周推出20-25款新品的速度，加上配件與鞋款，滿足消費者從頭到腳需求。在實體通路方面，除了商圈門店，也進駐購物中心、百貨，亦有開設OUTLET店型。另外，新品牌「ALL WEARS」主打全天候機能外套，標榜專為台灣氣候研發，定價策略挑戰平價極限。

米斯特去年營收2.71億元，EPS 2.39元；2021年上半年營收1.57億元，相較去年同期成長48.37%；稅後淨利1180.9萬元，EPS0.93元，較去年同期成長102.17%。

電商 營收

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