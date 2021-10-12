東森購物前三季EPS 12.63元 看第4季旺上加旺

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物今（12）日公布累計今年前三季合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）達207.8億元，年增率18.5%，累計合併稅後淨利12.8億元，較去年獲利大幅成長達31.2%，每股稅後純益達12.63元。東森購物表示，第4季原本就是電商平台傳統旺季，除了有雙11、雙12刺激買氣，今年政府五倍券納入電商適用，有望帶動電商第四季營運旺上加旺，東森購物今年目標營收320億。

東森購物表示，今年前三季業績穩定成長，除了受到疫情帶動線上銷售增長，主要還是因東森購物以多元通路並進模式穩定經營，並持續開發壯大自營商品及電子商務EC通路，東森購物自2015年起布局自營商品，今年自營商品業績已占35%營收，同時也占獲利60%。內部統計，今年食品業績月均營業額較去年成長15%，但其中自營食品成長率高達118%，約占營收26%，成長極為快速。

去年疫情爆發後，對傳統零售業影響甚大，東森購物積極與知名品牌合作推出多款自營聯名商品，借助電商平台銷售，拉高業績成長，前十大熱銷自營商品包括萬歲牌堅果、料理之王料理包、阿一鮑魚牛肉麵、安怡奶粉及台安醫院調理包等。其中料理之王料理包5個月創下狂賣65萬包，締造3,000多萬業績的紀錄，還有最新推出的東森嚴選金博家辣椒先生老蕭拌麵組， 1萬2千包拌麵一開賣就秒殺完售。生活類自營商品如東森、南僑（1702）與大江生醫（8436）三強聯手新推出的長效益生菌抗菌洗衣精，產品經過認證能長效抗菌高達168小時，成為東森最新熱賣的自營商品。

疫情影響消費模式轉變，東森購物業績成長反映在電子商務通路尤其明顯，東森購物前三季業績年成長率為18.1%，但其中網路業績年成長率則高達57.1%，即使台灣疫情目前已趨緩，但受益於疫情期間民眾養成線上消費習慣，東森購物網9月網路業績仍較去年同期成長37.4%，顯示後疫情時代，電商市場仍是前景看好的產業。

展望第4季，除了迎接雙11、雙12年度檔期，政府規劃五倍券已於10月8日起上路，東森購物加碼推出「全民拚經濟，東森送紅利」活動，登記就送5000大禮包回饋，內容包括東森幣、全站商品折價券、禮物卡、東森自然美課程體驗優惠價及面膜、東森寵物雲寵物美容折價券等多項好康，不過限量20,000份，先後2波開放登記已被秒殺領取完畢，將視情況，考慮再開放第三波加碼。