精華雙11訂單接單好過去年 惟因缺工使9月營收月減一成

精華（1565）公告9月營收4.5億元，年增25.52%、月減10.7%，累計前三季營收40.74億元，年增12.57%。精華表示，9月營收較上月下滑主要是因人員流失影響產能，受服務業復甦影響，9月缺工問題較8月顯著，使產能利用率下滑到六成多。

目前時序已進入雙11訂單出貨旺季，精華表示，以今年接單來看，較去年有雙位數幅度的成長，但能否發揮旺季應有的水準，仍需視人員招募進度而定。

精華第3季營收14.2億元，年增32%、季增5.9%。精華表示，今年持續受到外勞缺工影響，使得產能利用率僅能維持在六成到七成五之間，公司目前已著手導入自動化產線，近期陸續交機與驗收，第4季會持續擴大導入，不過至年底占比仍不高，要到明年效益會較明顯。隨著自動化產線導入，明年業績表現將可望接近在手訂單熱絡狀況。

精華今年成長動能主要仍來自大陸市場，較去年同期成長超過五成，日本市場也見回升，成長幅度近兩成。法人表示，精華第2季受國內疫情影響，自有品牌銷售受到衝擊，營收占比下降，使得毛利率無法站回30%。隨著國內疫情緩解，在匯率沒有太大波動的前提下，下半年毛利率可望站回30%。就全年的角度來看，精華今年每股純益可望逼近20元。