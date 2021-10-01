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創櫃板再添生力軍 京碼18日將辦理登錄前籌資

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，京碼(7611；產業類別：電子科技)將於10月18日透過創櫃板辦理登錄前之籌資。京碼（股）公司主營雷射微機電產品的製造，主要產品包括精密光學尺及精準醫學管材。

京碼以其微米級之雷射蝕刻、切割、鑽孔技術，自主開發雷射微機電製造設備，能以最佳化製程配合次世代先進產品之開發，精度在微米或次微米等級。

京碼將自2021年10月8日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，並於10月18日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站 (https://dsp.tpex.org.tw)，「創櫃板公司」頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

創櫃板

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