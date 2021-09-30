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上櫃市場債券、ETF及ETN 對中國恒大集團零曝險

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
恒大集團。路透
恒大集團。路透

國人關心中國恒大集團債務風暴，櫃買中心表示，上櫃市場包括國際債券、債券ETF投資成分債券及ETN指數連結成分股票，對於中國恒大集團的股債投資均零曝險。

櫃買中心表示，截至2021年9月底，國際債券流通在外屬於中國註冊法人發行的債券共9檔，總計人民幣60億元，占國際債券總流通在外餘額的0.48%，其中屬大陸地區政策性銀行、國有銀行、股份制銀行及該等銀行的海外分行或子行者有8檔，另1檔為台灣金融機構於大陸地區設立的子行所發行，目前並未開放中國大陸非銀行業來台發行國際債券。

櫃買中心同時表示，目前上櫃債券ETF共有90檔，投資標的地區為中國者計有12檔，其中11檔限定投資中國國債或中國政策性金融債券，另有1檔投資中國美元投資等級債券，經查該檔ETF未持有中國恒大集團相關公司的債券。此外，上櫃ETN目前共有15檔，其中4檔標的指數含有大陸地區公司的股票，經查亦均無持有中國恒大集團相關公司的股票。

恒大

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