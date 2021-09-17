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路易莎登興櫃首日股價躍上200元 超車八方雲集、豆府

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
路易莎咖啡。圖／路易莎咖啡提供
路易莎咖啡。圖／路易莎咖啡提供

餐飲股添新兵，路易莎（2758）今（17）日以每股118元登錄興櫃，開盤股價一度衝高到209元，較登錄價格漲77%，盤中股價超過豆府（2752）與八方雲集（2753），僅次於瓦城（2729），憑藉新股籌碼穩定優勢，成為餐飲股后。

路易莎在在台灣咖啡連鎖市場具領導地位，為近年來成長最快速的咖啡連鎖企業。公司成功策略主要鎖定平價精品咖啡，近年並努力發展全方位生活門市，帶動門市業績成長。目前路易莎涵蓋籌備中門市已來到 524 家。

路易莎2020年營收19.77億，毛利率53%，稅後盈餘1.58億元，2020年度EPS高達9.29元。目前路易莎共有烘豆廠一座、烘焙工廠兩座、餐食工廠兩座、麵包廠一座以及一個物流中心。

路易莎也努力發展企業咖啡用豆市場，近年來與台北捷運、新光集團、遠東集團、潤泰集團及安永集團等合作，經營型態包括「新光小舖」、遠傳「數位門市」、及蔦屋書店(TSUTAYA BOOKSTORE)的店中店等，也即將開設台北捷運站內門市，同時開發企業長期訂購咖啡豆，提供業績成長動能。

餐飲 八方雲集 豆府 路易莎

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