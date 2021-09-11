創櫃板再添生力軍 樂居科技9/24辦理登錄前籌資
櫃買中心創櫃板再添生力軍，樂居科技(7609；產業類別：電子科技)將於9月24日透過創櫃板辦理登錄前籌資。樂居科技主要經營房價資訊網站，提供廣告刊登服務，該網站提供房屋交易實價登錄資訊、整合市場上的委售物件資訊，讓使用者可以在一個平台上看到各家的委售資訊；樂居科技也不斷優化網頁介面，期能更貼近使用者的需求。
樂居科技將自9月15日起揭示其籌資資訊，9月24日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw )創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。
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