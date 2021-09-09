櫃買中心調整天剛股票 持續採預收款券交易

櫃買中心公告天剛（5310）原2019年列為變更交易方法的原因業已消滅，惟因其財務報告顯示其淨值仍低於所列示股本二分之ㄧ，其上櫃有價證券繼續仍採變更交易方式櫃檯買賣。

櫃買中心說明，天剛前因與關係人交易金額重大且未能具體釐清其交易的必要性及交易條件與價格的合理性，亦未能提供相關合約及取得專業估價者出具的估價報告或會計師意見，其內部控制制度尚難謂有效落實及改善，對股東權益影響甚鉅，櫃買中心依業務規則規定，公告天剛股票自2019年5月10日起採預收款券交易。

櫃買中心另表示，天剛公司已於2019年股東常會向股東說明與關係人交易之相關事項，並於2019年第2季財務報告之關係人交易揭露已取具評價報告及會計師出具價格合理性意見書作為交易價格評估之依據，經檢視2021年其所取具會計師出具內部控制制度設計及執行有效性之審查意見書，內部控制制度缺失事項業已改善，其上櫃有價證券原列為變更交易方法之處置原因業已消滅，惟因該公司2021年第2季財務報告顯示其淨值已低於所列示股本二分之ㄧ，故天剛仍應依業務規則第12條第1項第1款的規定繼續採預收款券交易。