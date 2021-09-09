益安自9月9日起 得為融資融券交易

櫃檯買賣中心公告，上櫃股票益安（6499）自9月9日起得為融資融券交易。

櫃檯買賣中心表示，益安上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額達新台幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損，皆符合有價證券得為融資融券標準第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項。

益安目前實收資本額為7.31億元，記名股東總人數計有3,804人，而持股1,000股至50,000股之股東人數為3,057人，全體董事、監察人、經理人及持股超過百分之十股東之記名股份總數占公司上櫃股份的比率為38.25%。