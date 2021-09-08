快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

獨／幼兒園群聚案延燒 里長證實篩檢隊進駐板橋近千人社區

高端與聯亞藥早盤股價兩樣情 疫情起伏受關注

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
高端疫苗。本報資料照片
高端疫苗。本報資料照片

疫情再度升溫，Delta病毒侵入台灣程度受到關注，尤其近日確診人數變化更被投資人密切注意，深恐有所變化而影響警戒程度，今(8)日早上的高端（6547）股價曾突破300元關卡，但興櫃的聯亞藥（6562）早盤走低，往130元測試，跌幅逼近3%。

由於近日的疫情變化再起，是否能受到控制恐影響警戒程度，生技股昨日股價略有表現，今日早盤則走勢不一，生技股類指數表現平平，疫苗股的高端開盤突破300元，曾攻高到304元，漲幅約3%。 興櫃的聯亞藥昨日表現不錯，但今日開低走低，10點30分左右的股價下挫到131元向130元測試，跌幅逼近3%。

股市分析師表示，要留意疫情變化是否影響再度升高警戒程度，餐飲等內需股是否再受影響；操作宜多加保守，持股不多者可先留意外銷股，8月出口數據佳有利即將公布8月營收的科技股，可注意半導體族群。

生技股 疫情 聯亞

延伸閱讀

疫情不只亂中秋 醫師打醒烤肉夢：今年一樣無法跨年

莫德納、BNT哪個抗Delta較持久？前台大醫師用一國家給答案

日本擬緊急事態再延長 打過疫苗者10月可望鬆綁

嘉市國高中學生9月24日起接種BNT 預估約2.6萬人

相關新聞

緯軟8月營收寫次高 展望佳

緯軟（4953）昨（7）日公告8月合併營收為5.25億元，雖較7月略減近1%，但仍為同期最佳，也是歷史次高，並較去年同期...

高端與聯亞藥早盤股價兩樣情 疫情起伏受關注

疫情再度升溫，Delta病毒侵入台灣程度受到關注，尤其近日確診人數變化更被投資人密切注意，深恐有所變化而影響警戒程度，今...

璟德8月營收月減12％ 保守看後市

高頻整合元件及模組設計製造公司璟德（3152）受到長短料影響，客戶拉貨不如預期，8月營收2.5億元，月減12.6%，年增...

精確8月營收勁揚91％ 不受疫情及貿易戰影響

精確（3162） 昨（7）日公布8月營收為1.34億元，比去年同期大增91.24%，累計今年來營收8.73億元，較去年同...

藥華新藥 拚11月在美上市

美國食品藥物管理局（FDA）自疫情爆發後大量減少海外查廠次數，上月25日並重申，若非關鍵任務（mission criti...

8月營收／耕興月增15.7％ 閎康月增2.2％

檢測驗證廠耕興（6146) 昨（7）日公告8月合併營收約4.05億元，創新高，月增15.7%，年增32.8%；前八月合併...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。