高端與聯亞藥早盤股價兩樣情 疫情起伏受關注

疫情再度升溫，Delta病毒侵入台灣程度受到關注，尤其近日確診人數變化更被投資人密切注意，深恐有所變化而影響警戒程度，今(8)日早上的高端（6547）股價曾突破300元關卡，但興櫃的聯亞藥（6562）早盤走低，往130元測試，跌幅逼近3%。

由於近日的疫情變化再起，是否能受到控制恐影響警戒程度，生技股昨日股價略有表現，今日早盤則走勢不一，生技股類指數表現平平，疫苗股的高端開盤突破300元，曾攻高到304元，漲幅約3%。 興櫃的聯亞藥昨日表現不錯，但今日開低走低，10點30分左右的股價下挫到131元向130元測試，跌幅逼近3%。

股市分析師表示，要留意疫情變化是否影響再度升高警戒程度，餐飲等內需股是否再受影響；操作宜多加保守，持股不多者可先留意外銷股，8月出口數據佳有利即將公布8月營收的科技股，可注意半導體族群。