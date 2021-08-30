櫃買中心線上引資活動 提升上櫃公司海外能見度

櫃買中心將於9月1日至3日與專顧資本公司（ICA）合作舉辦「探索台股主題論壇」海外法人說明會，共邀集資本市場中具產業代表性的25家上櫃公司及10家上市公司參與，活動期間將與來自亞洲、歐洲及美國等地區的機構投資人以線上會議方式進行會談。

櫃買中心表示，參與這次活動的公司分別來自半導體、電子相關、生技醫療、電子商務、文化創意等產業，總計有25家上櫃公司，包含（依股票代號排列）力旺、德微、太醫、中裕、崇友、桂盟、智冠、中美矽晶、聖暉、橘子、胡連、益得、精測、達爾夫、是方、逸達、台康生技、均華、M31、群翊、長聖、91APP、網家、群聯及森鉅等；以及10家的上市公司。

櫃買中心表示，上櫃公司已完成申報2021年第2季財務報告(不含第一上櫃及金融保險相關公司)，經統計2021年上半年度全體上櫃公司營收較去年同期增幅達20.2%；同時2021年上半年度稅前淨利較去年同期增幅更高達50.54%，顯示上櫃公司與去年同期比較，基本面穩健成長，希望透過本次活動，也讓國際投資人瞭解及分享我國優質企業近年來的經營績效與成果。

在論壇期間除外資與上櫃(市)公司會談外，也將以專題演講的方式，向與會的外國機構投資人介紹櫃買市場近期發展，內容包含櫃買中心於近期陸續推出的永續(ESG)概念櫃買指數系列，除了今年5月新推出的特選上櫃ESG成長報酬指數及特選上櫃ESG電子菁英報酬指數外，更涵括6月25日正式更名的臺灣上櫃永續指數，期望傳達櫃買市場推動永續發展及永續投資的用心；此外，櫃買中心也將介紹今年7月20日正式開板的興櫃戰略新板制度，將櫃買中心協助更多創新企業進入市場籌資的信念傳達給海外投資人。

櫃買中心長期以來推動國際投資人認識我國資本市場不遺餘力，外資持有上櫃股票比重從2010年底的11％來到2021年7月底的22%，10年間整體外資持股比例成長1倍；今年以來，外資買賣上櫃股票比重更達到17%，相較2020年的12%成長顯著，可以看出外資認同櫃買市場及上櫃公司發展，國際資金持續投入。

櫃買中心表示，將持續積極辦理引資活動，在既有的成果上，繼續努力提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場新制度的全面認識。