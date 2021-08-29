生技股新兵新穎生醫 30日登錄興櫃買賣

生技股新兵新穎生醫（6810）將於明（30）日登錄興櫃，該公司以全球專利保護的生物標記技術為主軸，進行創新型的檢驗試劑開發及檢測服務，並專注於疾病早期檢測與預防的產品開發，主要研發慢性病及癌症檢測產品的開發，並自行生產試劑。

新穎生醫成立2014年6月， 除了進駐南港國家生技園區外，總部及GMP工廠位於竹北台元科技園區。

新穎生醫總經理曾錙翎為美國遺傳學博士，曾任工研院生醫所副所長，從事生物標記研究超過20年，先後申請國內外專利數百件，帶領團隊為國內開創生物標記精準健康產業的新頁。

新穎生醫為全球創新腎病生物標記檢測的領導廠商，獲證的腎病相關專利達75件，並已將專利生物標記開發成糖尿病腎病變檢測產品，除歐盟、馬來西亞已完成取證外，新加坡即將取得上市許可證；台灣食品藥物管理署（TFDA）已於7月送件。

新穎生醫以創新技術切入具全球市場潛力的臨床需求缺口，商業模式將是通路銷售與授權並行。在歐洲持續佈局多國經銷網，預計陸續簽定代理契約，日本則是與行銷網路遍及1,900家醫學中心與診所的通路商合作，進軍日本慢性病市場；馬來西亞和墨西哥等地區之獨家代理權也將陸續完成簽約。

除了尋找適合的代理商，新穎生醫目前正同時與幾家國際大型藥廠洽談策略合作中，隨著該公司與代理商的合作及市場的逐步拓展，未來營運成長值得期待。

體外診斷（IVD）產品已成為精準健康照護產業中不可或缺的工具，用於診斷、疾病監控及預測治療評估。預估全球體外診斷市場2020~2027年間將以年增長率4.6％幅度持續成長，從2020年的718億美元增長到2027年983億美元。慢性腎病變（CKD）為全球重要公共衛生問題，全球超過十億人口罹患慢性腎病變。根據Future Market Insights市場報告，全球腎病生物標記市場的複合年增長率預計達7.0％，係因各種腎臟疾病發生率攀升所致。