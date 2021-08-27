交通運輸業首檔 台灣高鐵發行可持續發展債券

台灣高鐵（2633）發行新台幣10億元可持續發展債券，並在櫃買中心上櫃掛牌，該檔債券為首檔國內交通運輸業所發行的可持續發展債券，顯示在全球低碳與永續發展的浪潮下，越來越多產業參與永續發展債券市場，來落實企業對環境友善及社會責任的重視。

櫃買中心表示，台灣高鐵這次發行的可持續發展債券，發行金額為新台幣10億元，3年期，票面利率為固定利率0.3%，由勤業眾信聯合會計師事務所擔任外部評估機構及出具評估報告，債券所募資金在綠色投資計畫部分，將用於污染防治與控制之目，投入燕巢總機廠所新設置的自動化設備，以降低空氣汙染物產生，並達成保護環境的目標；在社會效益投資計畫部分，將用於可負擔的基礎生活設施之項目，投入新型智慧物聯網旅客資訊系統，以保障民眾搭乘高鐵的運輸安全，並提升旅客便利性。

櫃買中心表示，可持續發展債券制度自2020年10月實施以來，發行規模已達新台幣544億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀、台北富邦銀行、智利政府、合作金庫及台灣高鐵公司所發行，櫃買中心期望透過可持續發展債券的推動，為企業提供永續發展與轉型所需資金的融資管道，並為國內投資人提供更多元的投資選擇，有關更多永續發展債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站( www.tpex.org.tw )之「永續發展債券」專區查詢。