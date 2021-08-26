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八方雲集競拍踴躍、承銷價155元 8月30日起公開申購

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

八方雲集（2753）今(26)日完成初次上市普通股股票競拍作業，得標均價為165.53元，此次競拍不僅最高得標價來到202元，且投標數量為得標數的近四倍，競拍相當踴躍，該公司預計於9月9日掛牌上市，承銷價為155元。法人分析，顯示八方雲集承銷案件受市場青睞。

八方雲集董事長林欣怡表示，上市後八方雲集就邁入另一個階段的開始，上市所籌得的資金將擴建廠房及生產線，增加產品品項以利提升門店營收，公司也將朝多品牌方向發展，積極佈建新產品、新品牌及海外市場。

八方雲集初次上市普通股股票承銷案，競價拍賣作業於今日完成開標，最低得標價格為162.1元，最高得標價格為202元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為165.53元，本次競拍股數全數順利拍賣成功。

競價拍賣結果取決於投資人對於公司的基本面及營運實績的理性評估，可充分顯現市場價格機制，本次八方雲集競拍開標結果顯示，合格投標數量是15,935千股，得標數量是4,080千股，投標倍數達3.9倍。

緊接著將於8月30日至9月1日進行公開申購程序，公開申購張數為1,320張，申購價格為155元，以八方雲集26日在興櫃收盤價格181元計算，抽中一張相當於現賺2萬6千元，預期將會吸引投資大眾的熱烈參與。

八方雲集 競拍

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