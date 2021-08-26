快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

五金賣場登資本市場 振宇五金將掛牌上櫃

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

振宇五金規劃在今年掛牌上櫃，對於未來營運，振宇五金表示，透過標準化、數位化的模式及自有品牌的生產，提供便民及專業的服務，營造更高的營收及最大的利潤，以目前財務表現來看，未來業績表現相當值得期待。

振宇五金表示，受惠於近年消費者對於房屋的自行維護及裝修需求增加，振宇五金近3年營收逐年平穩成長，今年上半年營收8.37億元，年增7.43%，稅後淨利6000萬元，毛利率39.37%，每股純益3.47元，整體營運表現都較去年同期穩健成長。

振宇五金指出，國內大多數五金賣場採用傳統手抄點貨，除了需要耗費人力外，在理貨及數據統計上也容易出錯，再加上近年台灣屋齡的日漸老化，以及DIY風氣的興起，消費者對於五金用品需求日漸增加，傳統的經營模式已經無法滿足市場需求。

振宇五金說，公司使用有別於過去的市場零售營運做法，在管理上將通路導入數位化、標準化管理，透過為公司專屬打造的補貨系統，將原先需耗時3小時的點貨過程，縮短到只需3秒，當廠商進貨後隔天就能配貨至門市，讓消費者能夠更快速地取得新商品選購資訊。

隨著網路的發達及資訊流通，消費者在商品的選擇上越趨多元，振宇五金表示，市場變化相當快速，因此為了能夠與其他同業做出區隔，除了提供精準及專業的五金商品外，也針對門市人員開辦專業課程加以培訓，並透過定期考核機制，維持門市人員的專業水平，提供消費者店員即專員的諮詢服務，在產品端也開發專屬振宇五金的自有品牌。

振宇五金表示，疫情為人類生活帶來許多改變，面對消費者的購買行為快速改變，建構「虛實融合」的消費平台將會是營銷重點。振宇五金近期也積極與時下外送平台合作，透過線上與線下的多元化經營模式，讓消費者亦能透過網路訂購就可以購買想要的商品，藉以打造無地域限制的全方位銷售商城。

營收

延伸閱讀

防疫減少免洗餐具 嘉縣環保局結合商圈首創環保餐外送

中歐班列 五金專列成功啟航

特藝石油能源台灣存託憑證 9月3日起終止上櫃

外送爸背孩跑單「爆汗濕透」躲超商遭指點 無奈嘆：沒人願意

相關新聞

永豐實以消費為核心瞄準三大趨勢 預計9月掛牌上市

永豐實(6790)預計9月下旬轉上市掛牌，今由董事長何奕達、總經理徐志宏主持舉行上市前業績發表會。永豐實以消費者為核心，...

汎銓下半年營運拚跳躍式成長 董座看好營運動能

半導體產業鏈領航者汎銓(6830)受惠於兩岸包括半導體上、中、下游產業之客戶持續推進先進製程升級以及擴大第三代半導體材料...

華研董座：開發新人策略將從傳統選秀改演而優則歌

華研（8446）今（26）日召開股東會，董事長呂燕清表示，目前華研處低潮，但為短期震盪，對未來樂觀以對，未來將轉變開發新...

富邦證券輔導 華景電27日舉辦上櫃前業績發表會

富邦證券輔導的華景電通（6788）明（27）日舉辦上櫃前業績發表會。

集保配發股利5.7元 新高

集中保管結算所昨（25）日舉行股東常會，會中順利通過每股配發現金股息4.5元及股票股利1.2元，為史上新高。

公準 下半年營運升溫

公準精密（3178）董事長蘇友欣昨（25）日表示，今年營運將是下半年優於上半年表現，南科高雄路竹擴建的新廠原規劃今年底完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。