五金賣場登資本市場 振宇五金將掛牌上櫃

振宇五金規劃在今年掛牌上櫃，對於未來營運，振宇五金表示，透過標準化、數位化的模式及自有品牌的生產，提供便民及專業的服務，營造更高的營收及最大的利潤，以目前財務表現來看，未來業績表現相當值得期待。

振宇五金表示，受惠於近年消費者對於房屋的自行維護及裝修需求增加，振宇五金近3年營收逐年平穩成長，今年上半年營收8.37億元，年增7.43%，稅後淨利6000萬元，毛利率39.37%，每股純益3.47元，整體營運表現都較去年同期穩健成長。

振宇五金指出，國內大多數五金賣場採用傳統手抄點貨，除了需要耗費人力外，在理貨及數據統計上也容易出錯，再加上近年台灣屋齡的日漸老化，以及DIY風氣的興起，消費者對於五金用品需求日漸增加，傳統的經營模式已經無法滿足市場需求。

振宇五金說，公司使用有別於過去的市場零售營運做法，在管理上將通路導入數位化、標準化管理，透過為公司專屬打造的補貨系統，將原先需耗時3小時的點貨過程，縮短到只需3秒，當廠商進貨後隔天就能配貨至門市，讓消費者能夠更快速地取得新商品選購資訊。

隨著網路的發達及資訊流通，消費者在商品的選擇上越趨多元，振宇五金表示，市場變化相當快速，因此為了能夠與其他同業做出區隔，除了提供精準及專業的五金商品外，也針對門市人員開辦專業課程加以培訓，並透過定期考核機制，維持門市人員的專業水平，提供消費者店員即專員的諮詢服務，在產品端也開發專屬振宇五金的自有品牌。

振宇五金表示，疫情為人類生活帶來許多改變，面對消費者的購買行為快速改變，建構「虛實融合」的消費平台將會是營銷重點。振宇五金近期也積極與時下外送平台合作，透過線上與線下的多元化經營模式，讓消費者亦能透過網路訂購就可以購買想要的商品，藉以打造無地域限制的全方位銷售商城。