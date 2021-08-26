富邦證券輔導 華景電27日舉辦上櫃前業績發表會

富邦證券輔導的華景電通（6788）明（27）日舉辦上櫃前業績發表會。

華景電公司主要業務為提供半導體製程微汙染防治設備及RFID整合派工系統解決方案、主要應用於半導體先進製程及智能化工廠自動化系統中，主要銷售對象為晶圓代工廠、記憶體製造廠及各產業中有工廠自動化需求的客戶，為目前國內主要半導體高階製程微污染防治解決方案廠商。

華景電總經理羅宏輝表示，華景電公司主要銷售自有開發的半導體製程微汙染防治設備，由於其彈性應變的設計能力，已累積近40種相關客製化機台，亦提供完整半導體高階製程所需環境控制及高潔淨度要求的解決方案；此外，該公司最新開發層流控制系統(Laminar Flow Device)可提升微污染防治效能，已成為國際大廠客戶用於先進製程的標準配備。

另外，RFID整合派工系統，應用於搭配客戶晶圓儲存盒電子貨架，由系統中央控管各類電子貨架及智能儲放裝置，達到物料傳送最佳化，並以RFID Reader輔助確認物料及站點位置，提高生產效率。隨著IC製程線距愈趨縮小，客戶持續開發先進製程，該公司產品已成為高階半導體製程標準配備，在半導體產業鏈中扮演重要的角色。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，華景電公司主要競爭優勢在於：(1)具有先進製程微污染防治設備相關技術的競爭優勢：該公司產品開發以客户導向及客製化為主，因應客戶發展建置半導體高階製程需求，該公司設備可用於先進製程，亦可依據國際大廠的需求，因應不同製程或是配合原廠機型，研發出應用於先進製程的微污染防治設備裝置；(2)產品自製率高及交期迅速：依據客戶需求成立客製化專案小組，配合客戶需求提供前端研發設計，並在設計階段時與客戶同步開發，爾後進行客製化量產，達到最佳開發效率以滿足客戶各種產品的需求；(3)超過50項專利布局及受國際半導體大廠認可，該公司分別於台灣、大陸、美國及德國，獲得多項半導體設備相關發明及新型專利，是該公司在競爭同業中脫穎而出的重要關鍵。華景電公司為國際半導體大廠認可的優良廠商，該公司多位工程師也曾獲得國際半導體大廠優良人員的獎項，足以證明該公司對客戶的優良專業素養及貢獻。

展望未來，國際半導體產業協會（SEMI）表示，受到新冠肺炎疫情帶動通訊、運算、醫療及線上服務所需的電子設備需求激增，全球半導體產業預估在晶圓廠設備（Wafer Fab Equipment，含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備）支出將在2020~2022 年間持續走高。繼2020年增長16%，預計2021 年將大幅成長34%，攻上817 億美元的歷史新高紀錄，2022年也可望續增6%，市場規模超過860 億美元，顯見該公司未來仍穩定成長，並將創造穩定之營收及獲利。

2020年度華景電公司的合併營收為7.30億元，每股稅後盈餘為5.19元，較2019年度營收及獲利各成長5.09%及16.57%；2021年前二季合併營收為4.63億元，每股稅後盈餘為3.25元，較去年同期營收及獲利各成長24.89%及21.89%。