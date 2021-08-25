漢來美食配發現金股利7元 後疫情時代全力發展電商

漢來美食（1268）今天（25日）股東會，通過配發現金股利7元，同時也進行董事改選，會後召開董事會，結束後通過由賴宗成續任董事長。後疫情時代全力發展電商服務，強化品牌經營效益。

新任董事為侯淳淯，除了是漢齊科技董事長，也是大股東侯西峰兒子，陳肇隆為高雄長庚紀念醫院名譽院長，另外， 固邦（股）代表人彭邵齡，獨立董事分別為陳棠、陳順天及謝騰隆。

2021年全球進入COVID‐19後疫情階段，對於餐飲業而言，5月疫情大爆發，國內餐飲業陷入困境，影響到第2季的獲利表現，單第2季虧損5746萬元，每股稅後虧損1.54元；累計上半年還是盈餘的表現，稅後純益1877萬元，每股稅後純益0.5元。

隨著開始降級解封，雖已度過最艱困的時間，但消費力仍未回到第1季的準準，企業只能設法開源節流。因著疫情的發生，改變了許多人的消費模式，外送外賣興起，民眾也更願意在家自己烹煮，因此，順勢發展電商產品，透過強大的廚師研發團隊和採購尋訪優質的代工廠商，讓漢來美食的優良產品能夠以常溫或冷凍方式走進消費者的家中。