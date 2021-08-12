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晟德上半年每股賺7.29元 創歷史同期新高

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

晟德（4123）發佈上半年財報累計稅後淨利33.37億元，每股盈餘高達7.29元，直逼去年全年獲利，創歷史同期新高。

晟德表示，上半年獲利來源主要來自於集團核心資產價值持續攀升以及認列益安（6499）策略性調節部份子公司達亞國際（6762）持股所產生的利益；其中，也包含轉投資基金因科興新冠疫苗獲世界衞生組織批准列入「緊急使用清單」，成長動能看旺所帶來之貢獻。

晟德指出，除了財報表現亮眼，晟德集團核心事業也屢傳佳音。新藥研發公司順藥（6535）旗下缺血性腦中風重磅新藥LT3001甫完成臨床2a期試驗，其結果顯示主要安全性指標達標並具備改善神經行為與功能性之療效趨勢。

晟德也說，T3001為一擁有溶栓與神經保護雙效功能的創新藥物，根據解盲成果，LT3001將可望突破現有醫療限制，滿足全球龐大且尚未被滿足的醫療需求並提供病患更安全、有效的治療選擇。

此外，晟德表示，旗下擁有「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與硬骨的「骨生長因子（OIF）」雙再生技術平台的高階骨科醫材廠博晟（6733），不畏疫情挑戰於近期順利拓展服務據點並推進全球研發進度。

其中，民眾已可以在台灣7家醫療院所中接受BiCRI的首發產品（RevoCart - 一次性自體軟骨修補系統）的治療，博晟將加速提升服務據點密度，進一步帶來穩定現金流。

同時，OIF針對脛骨骨折修復（BiG-001）已取得美國FDA醫療器材臨床試驗許可，即將展開臨床試驗，並持續洽談全球合作授權機會。博晟轉投資公司Osteopharma在日本所進行的OIF骨折不癒合二期臨床試驗也已全數收案完成，其分析結果預計最快於2022年第二季揭曉，此數據將有利於加速OIF的全球授權與佈局。

晟德 財報

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