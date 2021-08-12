精測股東會通過每股配息12元 連三年配息超過10元

晶圓檢測大廠精測（6510）今( 12 )日召開2021年股東常會，會中承認2020年度財務報告，去年度營業收入為42.08億元，較前一年度成長24.3% ; 毛利率54.2%，較前一年度增加1.1個百分點，受惠 5G 通訊應用已從基礎建設端發展至智慧型手機應用端，帶動其所需晶片測試需求，致年度營收創新高且毛利率上升，使每股盈餘增加至28.48元。經股東會通過盈餘分配案，每普通股將配發現金股利12元，優於過去連續三年每股配發10元的紀錄。

精測今日股東會由董事長林國豐及總經理黃水可主持。

黃水可在營運報告時表示，回顧2020年，全球各地爆發新冠肺炎疫情，嚴重衝擊各行各業的正常運作以及全民的日常生活，中華精測以員工的安全和健康為首要考量，除了嚴格遵守政府各項防疫規定外，也採取了多項更為積極的措施，譬如，在資安可控之下採取分群在家遠地上班，順利度過了最為關鍵的時刻，公司的危機應變能力和運作韌性也因此獲得提升。

在2020年越演越烈的美中科技戰及新冠疫情交織的複雜環境下，面對全球產業供應鏈和終端市場衝擊所帶來難以預測的動盪，中華精測憑藉著，領先技術、卓越製造及前瞻性營運策略，提供全方位半導體測試介面服務，將挑戰轉化為商機，在多變的環境中逆勢成長。

黃水可說，隨半導體先進製程技術持續精進所需之測試需求，精測開發MEMS探針卡系列產品，並逐步導入AI智慧製造，為公司未來成長動能，奠定良好的基礎。2020年度除持續開發高階測試板，以滿足產業技術演進外，在探針卡部份，包括手機應用處理器、高效能運算晶片、網通晶片與射頻晶片等探針卡產品皆通過客戶驗證，並正式量產出貨，品質與服務均廣受國際大廠肯定，期待未來能提供客戶更完整之半導體測試解決方案。

去年年適逢中華精測成立屆滿15周年，面對全球時局急遽變化，將危機化為商機，本公司專注於半導體測試介面研究與開發，相關國際競爭力及經營實績，亦獲國際各項大獎肯定。當年度，本公司連續第三年被評選入英國《金融時報》亞洲地區前500強高成長企業 ; 榮登中華徵信所「台灣地區大型企業排名TOP5000」之企業經營績效混合排名前500強之列 ; 榮獲《天下雜誌》評選為 2000 大企業 ; 精測開發AI智慧製造的團隊「智動化事業處」，於2020年獲頒中華民國科技管理學會之「科技管理獎」唯一企業團隊大獎。

黃水可強調，精測在產品佈局上，這15年成功完成典範移轉。從一開始的IT用標準低層數的印刷電路板、再拓展高階多層IC測試板、晶圓測試板等市場 ; 自2016年啟動「石中劍計畫」，正式跨入半導體先進MEMS探針卡領域，憑藉著厚實的材料、藥水、設備之研發、自製能力，成功推動全球半導體測試介面的技術演進，於2020年在科技業的國際舞台上大放異彩。

展望2021年， 因應環境的多變、市場的需求，身處半導體產業的中小型企業的經營挑戰日趨嚴峻，中華精測今年度的產銷策略有四大方針 : 1、提升現有客戶新應用佔比，同時聚焦開發具潛力新客戶 ; 2、將掌握美中科技戰的趨勢變化，積極全球佈局與彈性調整產能部署 ; 3、強化全球技術行銷能力，全力推廣自有技術 ; 4、完善各應用領域所需之探針針款，矢志成為全方位探針卡供應商。

精測營運成長快速，原有廠房及營運研發總部預計於2023年滿載，因應半導體探針卡、智慧製造新事業的產能擴充需求，遂於2021年初經董事會通過購置第三座製造廠之預建地，預計於2024年啟用，屆時將匯聚更多人才，為桃園地區注入更先進的產業技術並提供更多的就業機會，成為桃園半導體產業鏈之新地標。

精測追求長期永續發展，基於公司治理、企業社會責任與落實綠色環保法令下，將為半導體業界未來之市場應用，提供最先進且最完備的測試解決方案，也為客戶、社會創造價值，讓股東及員工共享營運成果。