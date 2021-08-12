南璋8月13日起 停止櫃檯買賣
櫃買中心表示，南璋（4712）因有業務規則第12條之1第1項第17款經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更之情事，依規公告自8月13日起停止南璋公司上櫃普通股股票的櫃檯買賣。
櫃買中心說明，南璋公司於停止買賣六個月內，如能符合業務規則第12條之1第2項第3款有關獲利能力及會計師出具內控制度專審報告等相關規定，於檢具承銷商評估報告後，得申請恢復其股票櫃檯買賣。如未能符合前開規定，其普通股股票於屆滿6個月後則列為變更交易方法。
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