智擎胰臟癌藥打進南韓健保市場 帶動年營收逾5億元

智擎（4162）總經理王宏仁今（10）日表示，旗下胰腺癌新藥安能得（ONIVYDE），繼日本市場布局有成，銷售量逐步增加，自8月起韓國市場也將這項藥物納入健保給付，預期今年權利金收入有望超越去年的2.72億元；法人推估，智擎靠海外市場權利金加上台灣的銷貨收入，全年營收有機會挑戰5億元以上。

智擎日前公布半年報，上半年稅後純益2.41億元，年增282.5%，每股稅後純益（EPS）1.66元；第2季稅後純益 1.65億元，季增117.1%、年增 1078%，EPS為1.14元。智擎今年獲利大增主因來自權利金收入及原合作夥伴的和解金貢獻。

智擎今日舉行線上法說會，王宏仁表示，智擎將安能得授權給歐洲公司 Ipsen，再轉給日本公司代銷售，去年取得日本上市許可、展開銷售，推升智擎今年上半年授權金收入達1.61億元，智擎看好日本對胰臟癌用藥需求高，加上安能得獲得韓國健保給付，出貨量看增。法人估，智擎今年權利金收入有望超越去年的2.72億元，若加上台灣的銷貨收入，推估全年營收有機會挑戰5億元以上。

不過，由於智擎去年第4季認列了一筆高達2,000萬美元的權利金，帶動去年營收達10億元以上，今年智擎業績將很難超出去年成績；但是由於明年將有另一筆權利金有望超出2,000萬美元，對於智擎而言，明年又是業績大幅成長的一年。

王宏仁表示，Ipsen公司目前也正將安能得申請大陸藥證，已完成所有送件程序，待當地主管機關通知，原預期今年6月有望取得藥證，目前推測審核時間可能延遲至年底。