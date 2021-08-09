勤凱上半年每股純益3.5元 超越去年前三季獲利

導電漿廠勤凱（4760）今日公布第2季財報，受惠導電料需求持續暢旺，出貨量穩定增加，第2季營收4.73億元，年增53.9％，季增12.2%，連三季營收寫 新高；營業利益6,929萬元，年增47.5％，季增19.3%，同創新高，但受新台幣升值的影響，第2季稅後純益5,007萬元，比較第1季略減，但仍為單季次高，年增約43％，每股純益1.67元。

勤凱累計上半年營收8.95億元，成長60.7％；營業利益1.27億元，成長68.9％；稅後純益1.04億元，成長69.67％，每股純益3.5元。營收、營業利益、稅後純益、每股純益，均創歷年同期新高。

勤凱表示，各項產品毛利金額穩定，且費用管控得宜，第2季營業利益6,929萬元較第1季成長19.3%，第2季營益率14.7%，上半年營益率14.2％、純益率11.7％，均寫下同期新高，帶動營業利益、稅後純益的成長幅度超過營收增幅。

勤凱表示，以目前的訂單能見度來看，下半年出貨量將持續攀升，業績可望再進一步走高。

勤凱表示，導電漿的產品組合會隨客戶需求而變動，不過各產品毛利穩定，公司營運規模擴大，獲利也將同步成長。上半年獲利已經超越去年前三季表現，下半年的旺季效應值得期待。