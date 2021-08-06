望隼預計第4季登錄興櫃 明年拚上市櫃

半導體材料通路商長華轉投資的望隼科技（4771）今（6）日取得股票公開發行核准，正式啟動資本市場計畫，預期今年第4季登錄興櫃，明年申請上市櫃。望隼科技為軟式隱形眼鏡研發製造商，隱形眼鏡族群可望再添新兵。

望隼董事長黃修權表示，台灣具有機械、光學產業完整上下游聚落，以及工廠效率化管理的長處，在隱形眼鏡產業的發展上擁有領先優勢，這也是望隼佈局日本及中國市場的重要基礎。望隼將持續運用內外部的資源整合，並結合在台灣及中國的產能配置，力求2021年營收規模再創佳績。

望隼創立於2012年，主要業務為替客戶ODM代工多種不同含水量與不同鏡片功能的軟式拋棄型隱形眼鏡，實收資本額為5億元。望隼董事長黃修權曾任惠普集團（HP Taiwan）台灣區副總經理、鴻海集團副總經理及群創光電副董事長；總經理石安曾任群創光電研發總處處長，對於光學設計與製程開發的掌握度極深。

在創立之初，望隼獲得半導體材料通路大廠長華電材投資，並引進國內設備廠及光學廠等策略合作夥伴，在自動化產線、產品優化、加速研發時程等均獲得強力的結盟支持。

望隼所生產的產品以外銷為主，主要地區包括日本及中國，佔比達86%。望隼掌握材料合成、光學精密加工、圖紋設計等核心技術，同時開發全自動化產線，以達到快速打樣、即時交貨。

在成立初期，望隼以「三明治色彩包覆製程」讓彩色隱形眼鏡色層不掉色的品質，在尚未有出貨紀錄的情況下，爭取到日本主流客戶量產訂單。之後2020年又協同客戶取得日本首張抗藍光功能的隱形眼鏡產品許可證，預期未來日本產品出貨量可望持續攀升。

著眼於中國市場發展潛力，望隼2015年於江蘇丹陽成立子公司江蘇視准，並已於2020年量產。隨著中國市場在線上交易量持續成長，整體隱形眼鏡銷售規模也將快速成長，望隼將運用台灣先進的研發技術及中國在地化生產優勢，以在地化的服務利基，持續拓展中國市場。為了支應客戶訂單快速增長，望隼在兩岸已設立14條生產線，年產能約3億片，較去年同期增加將近50%產能。

此外，望隼今年下半年進軍美國市場，推出功能性運動型鏡片，除了拓展新市場，也展現研發實力。

望隼2020年合併營收達8.55億元，毛利率將近34%，營益率超過17%，合併稅前純益為1.28億元，合併每股稅後盈餘2.94元。