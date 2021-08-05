三外資喊衝2,000元 譜瑞早盤創新高

譜瑞-KY（4966）第2季獲利創新高，表現擊敗外資預測，包括滙豐、野村等四外資都在財報公布後上修，其中，原先已把譜瑞喊逾2,000元天價的滙豐證券，基於譜瑞動能強於預期，再把目標價升上2,300元，另摩根士丹利和野村也上修到「2字頭」的2,120元、2,025元，一致看好譜瑞問鼎「2,000元俱樂部」。

譜瑞5日狹財報利多，開盤大漲3%，最高1,825元一舉改寫掛牌高價，後受賣壓湧現轉跌2%。

滙豐是首家把譜瑞喊上「2字頭」的外資，分析公司上一季獲利優於預期，來自產品組合優化外，驅動IC漲價讓譜瑞DDI、TDDI有更好的報價，也大幅推升毛利率。在營業費用增加下，譜瑞獲利仍創新高，較市場財測高出達15%。

譜瑞展望第2季營收季增11%，毛利率區間44-45%，優於市場預期的季增2%和45%。

滙豐認為，上述反映譜瑞已確保足夠產能，足以因應旺季需求，由於明年譜瑞USB 4相關的retimer、hub controller將大量生產，伺服器CPU汰換需求推升PCIe 4.0滲透率，以及電動車支持非PC晶片需求，成長幅度可望再擴大，2021-2023年營收複合增速挑戰22%，每股純益（EPS）上看67元、86元、109元。

摩根士丹利目標價從1,700元調高到2,120元，認為譜瑞掌握充沛產能大大增加晶片產出效率，明年值得期待mini LED T-con、PCIe Gen 4 retimer及USB 4 retimer／hub controller貢獻成果。目前譜瑞本益比約23倍，相對其他晶片股並不貴，有機會挑戰高峰的27倍。

至於野村也將譜瑞本益比從20倍拉升到26倍，另高盛目標價調高到1,615元，但不看好譜瑞毛利率能持續突圍晶圓代工漲價挑戰展現大幅成長，因此重申「賣出」。