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金牌概念股？ 這幾檔股票逗趣諧音「戴資穎冠軍」

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金牌概念股？這幾檔股票逗趣諧音「戴資穎冠軍」

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
戴資穎。報系資料照
戴資穎。報系資料照

「世界球后」戴姿穎1日晚間奧運金牌戰將對決中國好手陳雨菲，由於雙方數度交手以小戴勝數領先，國人都看好為台灣成績再「添金」，有網友KUSO為小戴集氣，竟將台股個股的名稱排列出「戴資穎得冠（軍）」、「戴資穎勝利」等諧音組合，令人莞爾一笑，也成為網路上瘋傳的熱門圖片，堪稱話題性十足的「金牌概念股」！

戴資穎和陳雨菲交手過18次，小戴以15勝的成績被看好有壓倒性勝出優勢，其中，2017-2018年間戴資穎更是連11勝，後2019年陳雨菲雖取得三連勝，但2020年全英公開賽決賽，戴資穎復仇拿下冠軍。小戴的強實力也深受國人看好，台灣運彩開出戴資穎讓4.5分，大家期待本屆賽事順利「三金」入袋。

網路流傳網友為小戴KUSO集氣的「投資組合」，其中兩組都以岱宇（1598）、資通（2471）、穎崴（6515）排列前三，三檔股票的第一個字正好諧音「戴資穎」，第一組的四、五檔股票為得力（1464）、冠軍（1806），可組成「戴資穎得冠」或「戴資穎得冠軍」。第二組的四、五檔股票則為日勝生（2547）和利奇（1517），諧音「戴資穎勝利」。

法人表示，上述「岱」字為首的股票，除了岱宇，還有代號3303的岱稜（3303），「穎」字為首另有穎漢（4562），「得」字有得利影（6144），「冠」字有冠西電（2466）、冠德（2520）、冠星-KY（4439）和冠好（8354）。「勝」字稱首或居中、居尾則有多檔，如勝悅-KY（1340）、勝一（1773）、勝德（3296）、勝昱（4304）、勝品（6556）、台勝科（3532）、律勝（3354）、西勝（3625）、元勝（4419）、鎰勝（6115）、基勝-KY（8427）及德勝（8048）等。

至於「利」字稱首或居中、尾也有很多，像是利華（1423）、利機（3444）、利勤（4426）、怡利電（2497）、英利-KY（2239）、寶利徠（1813）、金利（5383）、美利達（9914）、兆利（3548）等。

法人指出，歷屆奧運賽事吸引國人關注，今年台灣成績特強，包括「舉重女神」郭婞淳、羽球無雙「麟洋配」王齊麟與李洋接連拿下「兩金」，累積台灣成績「二金二銀三銅」為史上最佳，戴資穎還有機會拿下「第三金」，桌球、拳擊等也紛紛傳出捷報，國人緊盯賽事專注度也達到高峰，更容易聯想可能受惠或名稱有諧音的「金牌概念股」、「東奧／奧運概念股」，成為熱門話題。

諧音「戴資穎得冠（軍）」的股票組合。資料來源：網路
諧音「戴資穎得冠（軍）」的股票組合。資料來源：網路
諧音「戴資穎勝利」的股票組合。資料來源：網路
諧音「戴資穎勝利」的股票組合。資料來源：網路

戴資穎 股票

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