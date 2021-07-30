櫃買中心 舉辦2021櫃買永續升級線上論壇

櫃買中心自今(2021)年6月25日正式發布臺灣上櫃永續指數(TIP TPEx ESGIndex)，立下櫃買企業永續發展新里程後，緊接著在8月31日(周二)及9月1日(周三)接連2天的下午2時30分至4時30分，舉辦2021櫃買永續升級線上論壇，希望藉由業界人士的共同參與，深耕櫃買市場永續發展的機會與潛力。

8月31日第一場次以「解碼中小型企業永續DNA」為主軸，邀請金融監督管理委員會副主委邱淑貞，闡述我國永續金融發展規劃藍圖；接續由實務經驗豐富的安侯永續發展顧問公司(KPMG)董事總經理黃正忠進行專題演講，對企業在最新的永續政策藍圖下，如何及早安排及因應提出具體的建議。

「關鍵與談」時段邀請到陽明交通大學葉教授銀華擔任主持人，與談人包括中華民國企業永續發展協會祕書長莫冬立、上櫃公司穩懋半導體公司董事長陳進財及崑鼎投資控股公司董事長廖俊喆等不同背景專家及企業領導人，共同探討分享中小型企業在永續發展上值得思考的觀點與實務經驗。

9月1日場次定位為永續投資全面啟動，邀請投信投顧公會理事長張錫擔任專題演講主講人，剖析現階段永續元素融入投資組合的現況及應用；「關鍵與談」時段特別邀請中華經濟研究院長張傳章擔任主持人，同時邀請到施羅德證券投信董事長巫慧燕、國泰金控投資長程淑芬、臺灣指數公司副總陳文練及MSCI執行董事陳彥霓等多元領域投資專家共同與談，抽絲剝繭解析永續投資的內涵與精髓。

櫃買中心表示，這次論壇安排的專題演講與座談主題不但切中當前永續發展趨勢，尤其特別聚焦於櫃買企業，將有助於開展中小型企業永續議題新思維。同時，為了鼓勵投資大眾多多關心永續議題，這次論壇還搭配設計「參加好禮」活動，凡是於論壇當日「線上報到」時段透過線上登錄者，即可獲得超商購物金50元；於線上論壇期間參與互動問答者，將再獲得一次購物金抽獎機會！論壇自即日起開放報名，更多資訊請參閱櫃買中心官網活動專區( https://www.tpex.org.tw/web/event/esg/ )，或直接掃描下方QR code查詢。