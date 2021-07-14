味王股東會通過 配發現金股利1.1元

味王（1203）今天股東會通過配發現金股利1.1元，並進行董事改選，下午舉行董事會，推舉新任董事長。

味王新任董事為大洋僑果代表人陳清福、亘原實業、全青(股)代表人穎川万和，僑果企業(股)代表人穎川浩和，甘錦裕、福太投資(股)代表人周海國，謙順行(股)代表人杜恒誼， 陳恭平、傳倫投資(投)代表人賴其里、協美實業(股)代表人葉啟昭，僑果實業(股)代表人陳月鳳、僑協企業(股)代表人李啟隆。

獨董三席：廖季方、江文章、胡東晃

展望新年度，全球歷經疫情的洗禮，面對後疫情時代，味王思考如何調整營運腳步，以順應時代變遷和產業型態的改變。由於疫情催化電商通路的大幅成長和蓬勃發展，線上購物頻率增加及外送宅配服務更加成熟，故如何應用數位科技帶來的便利，發展電商銷售方式，是未來努力的重點。

另外，在各項產品的發展方面，速食麵將繼續推動設備更新及擴充產能，以提升生產效率，並強化開發技術，加入健康及多元特色，更要加強行銷力道，進行品牌宣傳，期能擴張新客群，藉此提高市佔率及產品附加價值。