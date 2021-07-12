槓桿衍生品CFD業務範圍擴大 元大期號召同業爭取

根據櫃買中心數據統計顯示，今年6月台灣槓桿交易商差價契約商品（CFD）交易市場規模，創下契約交易價值歷史新高達1,410億元，相較去年同期973億元，大幅成長45%，主要原因受惠去年2月主管機關，開放台灣一般自然人可交易以黃金為連結標的差價契約，加上由去年到今年，金價由強轉弱，價差空間可觀，引爆交易需求，且差價契約商品具備低門檻、多空雙向的特性，讓市場投資人參與熱烈。

看好槓桿衍生品金融市場發展潛力，台灣期貨商對於此項業務開放期待許久，以滿足投資人多元需求，同時身兼為期貨公會槓桿交易委員會召集人的元大期（6023）副董周筱玲表示，槓桿交易商未來將是期貨業新藍海，市場客戶期待這項業務能帶來新契機，且與學界交流過程中也瞭解國外經驗商機無窮，經元大期號召同業一同爭取，期貨公會與櫃買中心經歷多次開放性討論與提案，爭取列入金融建言白皮書與資本市場藍圖政策中，主管機關在現今疫情嚴峻情況下，仍因應市場需求，加速開放槓桿衍生商品，讓台灣CFD業務承作商品範圍延伸至指數、外匯、金屬、能源類別，期多元商品與政策支持下，為台灣槓桿衍生商品市場注入充沛動能，開啟投資人全球接軌的交易新契機。

周筱玲進一步表示，近日櫃買中心開放槓桿交易商發行的差價契約（CFD），新增開放連結標的包含國外個股、ETF、股價指數與白銀商品，將對台灣投資人有兩大重大意義，一是台股個股期貨交易極為火熱，未來讓投資人可用小額輕鬆接觸像是蘋果、特斯拉、亞馬遜等知名海外股票期貨商品。

二是現行海外股價指數期貨交易門檻較高，未來可運用差價契約低門檻、多空雙向的特性，應用小額資金、財務槓桿輕鬆參與海外市場，元大期目前積極準備此項業務的申請，有望提供投資人更完善的全球衍生性金融服務。