出貨旺季到 羽絨代工廠廣越、光隆下半年全力衝

進入秋冬裝出貨旺季，尤其隨著歐美疫苗接種率提高，民眾生活陸續解封，羽絨服代工廠廣越（4438）、光隆（8916）一致看好下半年戶外運動商機可期，最近客戶追單力道強勁，兩家公司目前累積上半年營收年增率皆為負數，但看好下半年「翻正」，而且將全力衝刺。

羽絨服代工廠因為產品屬性關係，淡旺季向來明顯，配合歐美耶誕檔期的舖貨，6月開始進入秋冬裝的出貨旺季，原本市場預期廣越6月營收將明顯增溫，惟上周公布結果令投資人大失所望，廣越6月營收14.16億元，僅比5月成長5.8%，較起去年同期逆勢衰退9.7%，表現遜於法人預期。

廣越主管解釋，越南廠是公司最主要生產基地，原本疫情控制良好，但5月下半開始疫情爆發，港口工人因為防疫無法上工，塞港問題惡化，廣越6月有多達約3億元的出貨因為船期遞延，造成6月營收不振，但這部分訂單會遞延到7、8月發生，廣越第3季出貨將爆量。

廣越累積今年前六月營收49.47億元，比去年同期略減1.4%。惟隨著下半年進入旺季，將全力衝刺，下半年營運不僅要「翻正」，甚至要力拚今年全年營收比去年大幅成長25%。

光隆情況也類似，上半年累積營收40.85億元，比去年同期衰退3.5％，但光隆同樣看好下半年將重返成長軌道，其中家紡事業今年營收仍要力拚「雙位數」成長。

光隆為戶外機能服與家紡大廠，除了供應羽絨及羽絨服代工，也從事羽絨被等家用紡織品，大客戶包括日本知名寢具品牌東京西川、宜得利（Nitori）等。光隆主管表示，受惠日本宅經濟熱潮帶動，今年家居用品巿場需求持續暢旺，接下來隨著時序進入家紡業傳統旺季，客戶拉貨動能可望保持火熱。

而下半年更大動能將來自羽絨衣，隨著歐美與日本等主要消費國家，因為疫苗接種率提高已陸續解封，客戶端對於戶外運動用品商機復甦展望樂觀，不斷追補下單，下半年拉貨動能相當強勁，估今年成衣接單總值將勝過去年。且隨產品組合優化，有助公司毛利率提升。