快訊

「媽媽在照顧別人的小孩」！疫情下兒少機構面臨兩難

國產疫苗人員能打公費疫苗 黃子哲：說好的打國產疫苗？

獲利了結？台塑生醫申讓聯亞藥2,000張

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台塑生醫今天公告申讓聯亞藥（6562）2,000張，以聯亞藥今天興櫃價格170元計算，市值約3.4億元。由於台塑生醫為聯亞藥第二大股東，僅次於母公司聯亞生技，處分動作引發外界矚目。

台塑生醫主管表示，此次處分聯亞藥為單純的理財規劃操作，因為資金放在裡面滿久了，而公司接下來有一些新的投資計畫準備啟動，決定對於資金做一些調整。

不過法人分析，台塑生醫出脫聯亞藥，一方面可能是獲利了結，因為台塑生醫大約是在2015年砸下6億元，以每股認購價4元，成為聯亞藥第二大股東；對照台塑生醫昨天公告申讓的資料，台塑生醫目前持有聯亞藥15,827張，乘上最新興櫃價格170元，市值超過26億元，換算台塑生醫在短短幾年間大賺超過20億元。

依聯亞藥目前資本額9.1億元換算，台塑生醫目前持有聯亞藥15,827張，持股比例約17%，昨天公開申讓2,000張，完全處分後，持股比例降為15%。

除了獲利了結，台塑生醫董事長王瑞瑜當初是應聯亞生技集團創辦人王長怡的邀請，參與投資聯亞生技分割獨立的兩家子公司聯合生物製藥和聯亞藥，成為兩家公司第二大股東。台塑生醫原本是看中聯亞藥在單株抗體方面的技術，希望跨足生技新藥領域，並不是為了疫苗。惟最近隨著國內疫情爆發，國產新冠疫苗的話題火熱，聯亞與高端為國家隊代表，話題火熱，但也引發不少爭議。法人解讀，台塑生醫此次申讓也不排除是為了切割，避免捲入爭議。

聯亞藥挾著國產疫苗的題材，6月23日以每股30元登錄興櫃，吸引投資人追捧，掛牌第二天股價就衝上300元，短短兩天飆漲近10倍，不過隨後面臨獲利了結賣壓出籠，今天股價小跌4.73%，收在170元，從高點回落超過四成，波動劇烈。

聯亞 台塑 生技

延伸閱讀

經典金曲重現！空軍三重一村粉專連續8周辦線上音樂會

聯發科股東大揭密 蔡明介躍居第二大

群創旗下睿生光電要上興櫃

董監大股東申讓 攀高

相關新聞

上月業績快報／富強鑫+75% 出貨看增

富強鑫（6603）受惠歐美解封、東京奧運激勵客戶群拉貨積極，6月營收攀上4.28億元，創新高，年增75.5%。該公司指出...

茂迪6月營收增34% 二年半最佳

茂迪（6244）昨（8）日公告6月營收6.57億元，月增34.1%，年增86.6%，攀上30個月以來新高，優於市場預期。

上月業績快報／群聯-10% Q2增23%

記憶體控制晶片廠群聯（8299）昨（8）日公布6月營收51.2億元，月減約一成，但較去年同期增加52%，為歷史單月第四高...

胡連目標價 上看180元

車市加速復甦，摩根士丹利調查，胡連（6279）受惠中國、歐洲訂單成長及美國市場補庫存，營運能見度提高，加上晶片短缺預期下...

陽信銀 上半年每股賺0.81元

依陽信銀行自結資料，今年上半年累積稅前盈餘22.91億元，較去年同期成長1.06億元，年增5%，每股稅前盈餘0.81元。...

兆利營運 動能強勁

軸承大廠兆利（3548）搭上大陸手機品牌大客戶折疊機新品拉貨熱潮，6月營收衝上6.3億元，創新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。