獲利了結？台塑生醫申讓聯亞藥2,000張

台塑生醫今天公告申讓聯亞藥（6562）2,000張，以聯亞藥今天興櫃價格170元計算，市值約3.4億元。由於台塑生醫為聯亞藥第二大股東，僅次於母公司聯亞生技，處分動作引發外界矚目。

台塑生醫主管表示，此次處分聯亞藥為單純的理財規劃操作，因為資金放在裡面滿久了，而公司接下來有一些新的投資計畫準備啟動，決定對於資金做一些調整。

不過法人分析，台塑生醫出脫聯亞藥，一方面可能是獲利了結，因為台塑生醫大約是在2015年砸下6億元，以每股認購價4元，成為聯亞藥第二大股東；對照台塑生醫昨天公告申讓的資料，台塑生醫目前持有聯亞藥15,827張，乘上最新興櫃價格170元，市值超過26億元，換算台塑生醫在短短幾年間大賺超過20億元。

依聯亞藥目前資本額9.1億元換算，台塑生醫目前持有聯亞藥15,827張，持股比例約17%，昨天公開申讓2,000張，完全處分後，持股比例降為15%。

除了獲利了結，台塑生醫董事長王瑞瑜當初是應聯亞生技集團創辦人王長怡的邀請，參與投資聯亞生技分割獨立的兩家子公司聯合生物製藥和聯亞藥，成為兩家公司第二大股東。台塑生醫原本是看中聯亞藥在單株抗體方面的技術，希望跨足生技新藥領域，並不是為了疫苗。惟最近隨著國內疫情爆發，國產新冠疫苗的話題火熱，聯亞與高端為國家隊代表，話題火熱，但也引發不少爭議。法人解讀，台塑生醫此次申讓也不排除是為了切割，避免捲入爭議。

聯亞藥挾著國產疫苗的題材，6月23日以每股30元登錄興櫃，吸引投資人追捧，掛牌第二天股價就衝上300元，短短兩天飆漲近10倍，不過隨後面臨獲利了結賣壓出籠，今天股價小跌4.73%，收在170元，從高點回落超過四成，波動劇烈。