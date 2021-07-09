巨有科技送件 申請登錄興櫃股票
巨有科技（8227）今（９）日向櫃買中心送件申請登錄興櫃股票，巨友科技董事長賴志賢先前表示，隨著系統商投入ASIC開發的市場需求增加，加上AIoT、5G、電動車、CPU、高速運算、高壓應用、影像處理、工控IC、類比IC、消費性電子等各種應用對IC的需求急遽上升，商機持續成長。
巨有科技創立於1991年８月15日，董事長暨總經理為賴志賢，公司目前股本3.32億元，在ASIC設計服務產業擁有30年經驗，專注於ASIC/So／IP設計的Turnkey服務，為台灣第一家創新ASIC／SoC設計Turnkey服務廠商，提供系統單晶片與特殊積體電路設計整合及完整量產服務，是台積電第一家的IC設計服務策略聯盟夥伴。
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