凌陽創新上櫃前現增 9日競拍

消費性晶片廠凌陽（2401）轉投資的高階影像處理晶片廠凌陽創新（5236），將辦理上櫃前現金增資，採競價拍賣方式承銷，日期從明（9）日起至13日止，並將於15日開標。

這次凌陽創新的上櫃前現增競拍作業，將依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為128元，每標單最低為1張，最高523張。

凌陽創新長期專注中高階市場領域，主要研發生產技術門檻較高的HD、FHD及500萬畫素以上的高解析度產品。

凌陽創新日前曾舉辦上櫃前業績發表會，因受惠於疫情新常態，網路攝影機控制晶片（ISP）出貨旺，今年前五月累計營收10.08億元，較去年同期倍增。

凌陽董事長黃洲杰對這家小金雞的期許甚高，他在發表會上表示，希望凌陽創新能持續帶動公司成長。

受惠於新冠肺炎疫情，帶動網路攝影機ISP出貨量大增，凌陽創新第1季營收達5.65億元，年成長175.8%，毛利率59.2%，稅後純益1.44億元，每股獲利為2.8元，年增4倍。

凌陽創新累計今年前6月累計營收為12.16億元，比去年同期大增86.3%。因疫情帶動遠距應用成長，且受惠於筆電、Chromebook需求增加，相關影像處理IC出貨量大增，凌陽創新的訂單可見度達明年第1季。

由於今年NB市場樂觀預估可以達2.17億台，加上用於商用市場普及，對於網路攝影機畫素的要求標準隨之提高，有利於凌樣創新的中高階ISP產品擴大市占率。

凌陽創新為凌陽持股約69%的子公司，影像處理ISP占營收逾9成，其餘則是人機介面SP產品，目前筆電應用占比約63%。