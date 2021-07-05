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台東傳2官兵打AZ疫苗後不適 士官長插葉克膜搶命

上櫃公司最近一年度庫藏股買回 三件執行率低於五成

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心統計最近一年（2020年7月1日起至2121年6月30日止）上櫃公司執行買回庫藏股者計有36件（31家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有29件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有16件；買回庫藏股執行率低於50%者計有三件。

由於去年到今年股市表現不錯，因此公司執行庫藏股的件數大幅下滑，去年同期間高達164件。買回庫藏股執行率達100%的模範生有佳邦（6284）、陽程、捷波、駿吉-KY、均華、廣運、中光電、健喬、彩富、聚紡、宏佳騰、信昌電，以及廣積。

至於買回庫藏股執行率低於50%的三家公司為明達醫、熒茂，以及勤凱科技。其中「前段班」明達醫執行率至少都還有40%以上。熒茂和勤凱科技執行率僅分別為17.62%、8%。

櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人可自公開資訊觀測站「投資專區」，「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。

庫藏股 櫃買中心

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