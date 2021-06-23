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聯亞藥登錄興櫃 一度衝達220元、漲幅633%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

聯亞生技集團子公司聯亞藥（6562）今（23）日以30元登錄興櫃，早盤一度衝達220元，漲幅達633%，盤中股價維持強漲，漲幅超過500%；由於聯亞藥為國內研發新冠肺炎疫苗的國家隊成員，在聯亞生技預計6月底前解盲的清況下，市場關注是否掀起與高端疫苗的比價效應。

聯亞疫苗UB-612將依據CRO整理數據，預計6月28~30日左右解盲，市場推估，最快7月中取得緊急授權(EUA)，8月可完成交付500萬劑，預估下半年可提供 2,000~3,000 萬劑新冠疫苗。

法人認為，隨著新冠肺炎疫苗二期臨床期中分析結果出來後將申請EUA，除了台灣市場，還可望搶攻海外市場；聯亞生技集團中，聯亞藥負責針劑充填，另一家台灣關係企業聯生藥負責上游研發及原液生產。

聯亞藥今日以每股30元登錄興櫃，開盤後一度衝達220元，盤中維持在190附近價位，漲幅超過500%；由於屬國內新冠肺炎疫苗國家隊成員，以高端疫苗來說，股價最高曾達417元，隨後一度出現重挫，在解盲前止跌反彈，解盲成功後續漲，今日股價以273.5元開高，盤中漲幅逾6%，市場也關注，聯亞藥是否可以掀起比價效應。

聯亞 疫苗 解盲

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