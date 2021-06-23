快訊

直播／中火建燃氣機組跳過中市府 盧秀燕10點臨時記者會說明

慈濟出手! 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

聯亞藥一度衝180元 漲幅381%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

聯亞生技集團子公司聯亞藥（6562）23日以30元上興櫃，早盤波動幅度大，一度衝到105元，近9點30分時壓回到5.3元，漲幅為20%，隨即再度拉到119.5元，漲幅又來到249%，接近9點45分，股價衝上180元，漲幅381%。

聯亞藥是國內第二家研發生產國產新冠疫苗國家隊，聯亞疫苗UB-612也將依據CRO整理數據，預計於6月28-30日左右解盲，市場推估，最快7月中取得緊急授權(EUA)，8月可完成交付500萬劑，推估下半年可提供 2000-3000 萬劑新冠疫苗。

另外，法人推估，聯亞藥為因應新冠疫苗海內外市場，正在興建年4億劑的無菌針劑產線，一旦投產可達5億劑，另外，隨著新冠疫苗二期臨床期中分析結果出來後將申請EUA，不只是台灣，還搶攻海外市場商機，聯亞藥負責針劑充填，另一台灣關係企業聯生藥負責上游研發及原液生產。

台塑集團在2013年進入聯亞生技(UBI)做投資評估，拍板與聯亞生技旗下最重要的兩個子公司，聯合生物製藥（聯生藥）與聯亞藥業（聯亞藥），一起發展蛋白質新藥。

聯亞 疫苗 生技

延伸閱讀

聯亞疫苗 巴拉圭下訂百萬劑

台塑生醫…也是聯亞股東

聯亞藥金主黑水…爭議不小

巴拉圭預購100萬劑疫苗 聯亞：陸續有些國家在談

相關新聞

聯亞生技子公司聯亞藥興櫃首日 漲幅逾600%

聯亞生技子公司聯亞藥今日以每股30元的價格登錄興櫃，搭上母公司新冠疫苗近期將解盲題材，開盤後一路大漲，早盤最高達220元...

聯亞藥 23日登錄興櫃

聯亞生技（UBI Asia）子公司聯亞藥預計今天（廿三日）以每股卅元的價格登錄興櫃。繼高端疫苗之後，聯亞生技預計在六月底...

泰博快篩試劑 超商開賣

泰博（4736）旗下新冠快篩檢測試劑，今（23）日起將在超商開賣，這也是本土快篩檢測產品在超商銷售的首例，預期將造成搶購...

合晶 今年EPS估2元

半導體矽晶圓廠合晶（6182）受惠於汽車應用等需求回溫，第3季訂單已接滿，第4季展望也偏向樂觀。該公司上半年已經調整6吋...

英濟集團拚AR商機

塑膠射出大廠英濟（3294）昨（22）日表示，集團旗下光電事業英錡科技除已開發出極輕量化AR成像模組之概念樣品外，更透過...

全家 推享吃便當衝業績

全家（5903）集結「全家國際餐飲」以雲端廚房概念推出的「享吃便當」系列商品，以及屏東知名便當專賣店「師傅」合作，依商圈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。