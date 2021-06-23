聯亞藥一度衝180元 漲幅381%
聯亞生技集團子公司聯亞藥（6562）23日以30元上興櫃，早盤波動幅度大，一度衝到105元，近9點30分時壓回到5.3元，漲幅為20%，隨即再度拉到119.5元，漲幅又來到249%，接近9點45分，股價衝上180元，漲幅381%。
聯亞藥是國內第二家研發生產國產新冠疫苗國家隊，聯亞疫苗UB-612也將依據CRO整理數據，預計於6月28-30日左右解盲，市場推估，最快7月中取得緊急授權(EUA)，8月可完成交付500萬劑，推估下半年可提供 2000-3000 萬劑新冠疫苗。
另外，法人推估，聯亞藥為因應新冠疫苗海內外市場，正在興建年4億劑的無菌針劑產線，一旦投產可達5億劑，另外，隨著新冠疫苗二期臨床期中分析結果出來後將申請EUA，不只是台灣，還搶攻海外市場商機，聯亞藥負責針劑充填，另一台灣關係企業聯生藥負責上游研發及原液生產。
台塑集團在2013年進入聯亞生技(UBI)做投資評估，拍板與聯亞生技旗下最重要的兩個子公司，聯合生物製藥（聯生藥）與聯亞藥業（聯亞藥），一起發展蛋白質新藥。
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