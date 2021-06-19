興櫃一周回顧／高價股搶眼 濾能漲37％
台股本周持續反彈，興櫃上漲家數增加，漲幅達一成個股擴大到17檔，其中除了高價股濾能（6823）以37%漲幅拿下冠軍，股王綠界科技更以超過千元高價排行漲幅亞軍，也為興櫃創下千金股紀錄。
本周興櫃漲幅達一成個股，依次為濾能、綠界科技、萊鎂醫、久裕興、穩得、岱煒、鎧鉅、力智、芯鼎、視陽、群登、泰創工程、北極星藥業-KY、采鈺、湧盛、長亨及知識科技。十強中有三檔高價股，台積電金雞采鈺也大漲，為近期領漲興櫃的指標。
濾能10日才登錄興櫃，為半導體製程及無塵室微汙染控制系統供應商，主要經營模組化濾網銷售、全面性空氣潔淨方案及氣體採樣分析等，包括台積電、聯電等都是客戶。去年濾能獲利翻倍，今年前五月營收2.77億元，搭上台積電短線反彈，股價快速突破200元。
綠界今年第1季每股純益5.27元，本土疫情升溫帶動宅經濟概念股，上市櫃相關的富邦媒昨一舉衝上1,580元，綠界跟進觸及1,200元，終場收1,120元持續改寫興櫃紀錄。
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