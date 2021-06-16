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凱基證券主辦輔導 和淞科技明登錄興櫃

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

凱基證券主辦輔導IPO的和淞科技（6826），將於明(17)日登錄興櫃。凱基證券積極推薦優質企業進入資本市場，這次主辦登錄興櫃的和淞科技創立於民國85年，主要業務為高科技廠房廠務系統工程整合服務及高科技廠務設備製造，總公司位於新竹湖口，並分別在上海及美國分別設立子公司，就近服務客戶。

和淞科技專攻高科技產業氣體、化學品製程供應系統，包括系統設計、機台設備製造與銷售、設備及管路施工安裝與測試等整合性服務，客戶涵蓋國內外知名半導體廠與光電廠，在半導體業界深獲客戶好評。和淞科技目前實收資本額為新台幣6.08億元，去年營收超過56億元，稅後純益約3億元，每股稅後純益4.86元；今年1至5月營收已達25億元。

凱基證券表示，展望未來，受惠5G與高效能運算、物聯網及車用應用普及，帶動全球對先進製程及特殊製程晶片需求持續增加，台灣半導體產業位居全世界戰略地位，預期和淞科技在重要客戶擴建新廠及製程提升下，將可望持續推升營運成長動能。

受到新冠病毒疫情影響，IPO市場充滿嚴峻的挑戰，但凱基證券專業的承銷團隊憑藉著對客戶訊息的掌握，協助輔導和淞科技於6月17日登錄興櫃。凱基證券一直積極推薦優質企業進入資本市場，更獲台灣證券交易所2020年流通證券獎-證券承銷商第一名、活絡經濟獎-IPO籌資金額第一名及活絡經濟獎-IPO市值第一名，活絡資本市場的能力備受肯定。

凱基證 IPO 興櫃

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