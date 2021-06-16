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綠界科技盤中股價攻上千元 成興櫃首檔千金股

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
綠界科技董事長林雪慧。圖／聯合報系資料照
綠界科技董事長林雪慧。圖／聯合報系資料照

興櫃股王、國內第三方支付龍頭綠界科技（6763）近期業績屢創新高，昨（15）日股價達到興櫃史上最高價的970元後，今日持續上攻，盤中高點來到1,000元整，成為興櫃市場成立近20年來，第一檔站上千元大關的個股。

綠界科技主要業務為電商第三方支付，隨著數位轉型浪潮湧起，加上去年以來疫情加速推動實體店家擴展電商通路，綠界業績持續增溫，今年首季營收達3.37億元，季增10.2%、年增32.6%；稅後純益6,795.5萬元，每股純益5.27元，單季營收、獲利都創下歷史新高。

綠界表示，今年以來主要受惠於疫情帶動網購市場成長，隨著傳統產業轉型電商的長期趨勢不變，估計下半年營運績效將可持續成長。

綠界科技在台灣中小型電商市場，有7~8成的超高市占率，去年每月平均新增客戶數已達到6,000家左右，整體服務規模約為25萬家。綠界去年平台交易額（GMV）也來到605億元，年增24%，交易規模可與蝦皮購物、momo購物等大型平台業者比肩；今年在疫情助攻下，可望順利達到700億元以上的交易額。

綠界除了提供第三方支付的金流服務，近年也持續增加其他加值功能，像是快速線上開店、國內外商品出貨物流，以及串接財政部平台的電子發票等一條龍服務。綠界如同客戶的「電商軍火庫」，協助業者解決進軍電商市場會遇到的所有金物流問題，因此吸引了葡萄王（1707）、康那香（9919）、宇峻（3546）、宏碁（2353）、技嘉（2376）、乾杯（1269）燒肉、台北農產運銷等跨產業客戶採用其服務。

業界人士認為，綠界科技的高成長和高股價揭示了「大電商時代」已然來臨，數以萬計的中小型業者在經過疫情洗禮後，紛紛藉由便利的金流、物流和開店平台服務，積極進軍電商市場，電商服務相關產業也將迎來新一波的榮景。

電商 疫情 興櫃

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