英飛凌MOSFET價格傳漲一成 台廠早盤股價站穩平盤之上
外電報導指出，全球功率半導體龍頭英飛凌（Infineon）正在醞釀新一輪價格調漲，台系金氧半場效電晶體（MOSFET）廠大中（6435）、杰力（5299）可望跟著受惠，今（16）日早盤股價大多站穩平盤之上。
外電報導指出，目前市場對於二極體、晶體管、低中高壓MOSFET、IGBT等功率半導體產品的需求依舊旺盛，部分進口產品的交期長達52周，英飛凌計畫自本月中旬起調漲MOSFET售價，漲幅約12%，還有多家功率半導體廠近期都有漲價通知。
由於市場需求佳，大中、杰力、富鼎（8261）等MOSFET廠今年營收表現普遍比去年好，今年前五個月的營收大約比去年成長二到六成，杰力5月營收更是連續三個月創新高。
在英飛凌產品報價持續上漲的期待下，杰力、大中、富鼎等MOSFET廠今日早盤股價走勢整齊，持穩在平盤之上。
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