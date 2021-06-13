大學光拚展店 營運受關注

大學光17日舉行法人說明會，將對公司營運概況、財務報告及未來發展進行說明。大學光為國內眼科醫療集團龍頭，展店腳步積極，在大陸今年目標展店一至三家。法人指出，大學光部分據點原店擴大規模，再加上兩岸拓點積極，首季營運繳出佳績，今年營收有機會達三成以上高成長。

大學光看好兩岸屈光、老花等視力矯正手術需求，兩岸五年目標展店百家。兩岸目前店數32家，目標今年規劃兩岸持續展店，其中台灣三到五家，中國大陸一到三家，截至1月底台灣已展一家，大陸也新增一家直營店，展店動能穩健。

2021年起集團將展開為期五年的兩岸眼科布局計畫，預計兩岸展店各50家，大陸市場求穩，以「合作共建」方式、台灣將以「特許加盟」的作法展店。

因此，大學光在大陸除特許加盟外，共有三家直營，六家醫院合作，今年初又新增一家直營，預估下一家新店將在下半年開出。大學光總裁林丕容曾說，由於大陸因變數較大，較不急著目標50家的達標；而相較於大陸，台灣基礎和變動相對小，目前大學眼科共有25家據點，未來將持續以特許加盟，即併購和加盟的方式展店，2025年可望達到50家眼科中心的目標。

全球人口老化使得治療老花眼商機持續擴增，現代人使用3C產品時間居高不下，新冠疫情趨緩後也使得民眾增加矯正視力的需求，眼球商機蓬勃發展，長期來看，大學光營運動能展望樂觀。