瓦城5月營收年減逾二成 6月拚外送撐業績

全台最大東方美食連鎖餐飲集團瓦城（2729）5月營收主要受國內疫情影響，營收近3.03億元，年減24.50%。儘管三級防疫警戒延長至6月28日，全台餐廳持續停止內用服務，然外帶外送已成為餐飲營運主力，據觀察從三級警戒發佈的下週(5/24)起至今，集團旗下品牌外帶外送整體業績，每週約有20%~30%幅度逐步回升。

瓦城泰統表示，瓦城泰統同步啟動全台最大雲端連鎖廚房 ，自去年疫情發生後，瓦城泰統即致力於強化防疫與提供安心味，全面審視從食材檢驗、廚房備餐，乃至於現場服務同仁的健康管理流程；因應近期國內疫情升溫，期下品牌聯合推出優惠鼓勵消費者多利用外帶外送服務，並確保外帶外送餐點確實封口無虞，加強餐具獨立且嚴實包裝，以及落實外送員零接觸取餐或於獨立店提供顧客免下車取餐服務。

瓦城泰統更於日前宣告增建全台最大雲端廚房，透過已累積多年的核心競爭力，與能複製、研發任何菜系的能力，成功於單一門店既有的廚房資源，發展多品牌餐點的營運模式，以瓦城安和店為例，單店最大可提供高達5家以上不同品牌餐點與餐型，無論是經典合菜、獨享餐盒或是泰式麵食，都可透過foodpanda、Uber Eats外送或到店自取安心享用。隨著全台近300家的雲端廚房，含括「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「大心」、「時時香」以及「YABI KITCHEN」等六大品牌，於6月初陸續上線，有助增進整體營收回升。

深化經營瓦城線上商城，研發多樣美味商品搶攻電商市場，因應近年消費者購物習慣改變，加上自去年至今受疫情影響，線上購物需求加速攀升，瓦城自去年起除推出Line官方帳號「wa10」，提供線上訂位訂餐與多元的優惠服務，現已累積超過70萬會員數，同步也在今年增設瓦城線上商城，現階段提供季節性商品包含端午肉粽系列商品與常態性產品如瓦城乾拌麵。看好網購趨勢，瓦城正持續研發更多商品，擴大商城銷售品項，滿足日趨多變的市場需求，促進食材到餐桌的服務供應鏈發揮最好的效益。