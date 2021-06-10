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真好玩5月營收1.38億元 年增1.6倍

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

興櫃遊戲業者真好玩（8491）今（10）日公告5月合併營收1.38億元，年增1.6倍，月減21.2%。真好玩表示，旗下最新代理IP手遊《異能學園：Soulworker》事前預約人數已突破55萬人，計畫於近期在雙平台正式推出，將成為第3季重要的成長動能。

真好玩今年以來因為在韓國市場推出手遊《劍是江湖2》，以及針對海外市場推出手遊《天啟紀元》全球版本《ABYSSWALKER》，皆斬獲佳績，帶動真好玩今年前5月累計合併營收達8.57億元，年增1.5倍。

展望後市，真好玩指出，《異能學園：Soulworker》是由韓國遊戲大廠LION GAMES授權開發，以知名PC遊戲IP「Soulworker」為基礎打造的手遊，承襲原作日系動漫畫風及劇情，同時結合簡便的手遊操作；事前預約活動至今約一個月，參與預約人數已超過55萬人，成功吸引玩家社群人氣。

真好玩董事長周玄昆表示，真好玩下半年將全力主推《異能學園：Soulworker》，預計近期於台港澳市場推出，接下來將推出全球英文版本以擴大整體營運規模，搶攻全球遊戲市場。

手遊 營收

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