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智冠5月營收5.47億元 月減2.7%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

國內遊戲通路龍頭智冠（5478）今（10）日公告5月合併營收5.47億元，年減9.7%、月減2.7%。智冠表示，上月營收略減主要因數位廣告市場整體投放力道較緩，而上月已開始認列陸廠紫龍遊戲所發行手遊《天地劫：幽城再臨》的IP授權分成，接下來將逐月帶來貢獻。

智冠今年前5月累計合併營收28.47億元，較去年同期下降11.9%。法人表示，疫情影響實體娛樂場所營運，部分消費動能勢必移往線上，預期智冠在MyCard點數及遊戲營運業務上將受到挹注，推升本月業績表現。

展望後市，子公司遊戲新幹線代理的跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》，預計6月下旬將於東南亞雙平台及PC端同步上線，開啟海外遊戲營運服務；遊戲新幹線與弘煜科（6482）聯合發行的手遊新作《風色幻想SP手機版》也已開啟社群活動，即將展開事前預約，預期將在暑假期間正式上市。

此外，遊戲新幹線與宇峻（3546）聯合發行的手遊《三國群英傳M》，下周將更新多種全新遊戲內容；線上遊戲《古劍奇譚網路版》、《信長之野望Online》本月也會開放全新劇情篇章及更新內容。為衝刺端午連假商機，智冠集團旗下多款遊戲也都規劃節日特別活動，讓玩家在疫情期間不出門也能線上同樂。

另一子公司網龍（3083）今日也公告5月合併營收2,781.2萬元，年減45%、月增17.3%。網龍上半年無新作發行，使營運降溫，不過自製手遊《吞食天地M》近期將於中國大陸市場上市，下半年也會推出自研IP手遊大作《尋秦記M》，下半年業績成長可期。

智冠指出，今年報稅期因疫情影響延長至6月30日，旗下金融科技子公司藍新集團的簡單行動支付，提供防疫零接觸便民服務，民眾透過《ezPay簡單付》電子錢包APP即可在家繳納綜合所得稅、房屋稅，以及39項生活繳費服務，包含水電費、各項稅款及台北市醫療費等，並支援《台北通APP》學雜費、行政罰鍰、規費等，讓民眾在家繳稅費，減少接觸風險。

智冠 手遊

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