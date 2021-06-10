伊雲谷5月營收飆新高 盤中股價超車成興櫃老三

興櫃雲端業者伊雲谷（6689）5月合併營收達10.12億元，年增1.68倍、月增5.5%，單月營收首度站上十億元大關，創下歷史新高。伊雲谷今（10）日股價也應聲上漲，盤中高點來到379.5元，上漲33.62元、漲幅9.7%，股價數度超車面板驅動IC廠瑞鼎（3592），成為興櫃市場第三高價股。

伊雲谷於2014年跨入雲端服務市場，旗下雲端事業近年成長快速，去年雲端事業合併營收已達39億元，年增56%；在去年整體公司營收比重中，雲端事業占比從38%上升至57%，企業級儲存硬碟產品則從62%降至43%，雲端服務已正式成為伊雲谷的最主要業務。

今年以來伊雲谷持續受到企業數位轉型浪潮推動，今年前5月累計合併營收達43.4億元，年增98.2%，為歷史同期新高。伊雲谷雲端事業目前以台灣、中國大陸及香港等地為主要市場，營收占比合計超過九成；東南亞市場布局菲律賓、星馬、泰國及印尼等地，營收占比雖僅9%，但去年營收規模年增超過3倍，成長相當快速，今年也將拓展到越南市場。

伊雲谷除了耕耘已久的AWS雲端服務，近二年陸續與思愛普（SAP）、Salesforce、甲骨文（Oracle）、國家儀器（NI）等大廠合作，增加產品多元性與解決方案完整度。近期更與微軟結盟，拓展公有雲版圖，並在與Salesforce合作一年內獲得原廠銀級顧問夥伴認證，創下台灣業界最快達成的新紀錄。

展望後市，法人預期，由於企業轉型上雲已成主流趨勢，疫情更加速企業組織的轉型進程，伊雲谷今年整體業績仍能維持可觀的二位數成長；產品多元化的綜效也將逐步顯現，雲端事業對公司營收貢獻將持續擴大。